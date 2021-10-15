COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

健保卡遺失火場或毀損　健保署開看診方便之門

健保卡遺失火場或毀損　健保署開看診方便之門
健保卡遺失火場或毀損　健保署開看診方便之門

健康醫療網

2021-10-15 13:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】10月14日高雄市鹽埕區「城中城」大火，造成多民住戶死傷，衛生福利部中央健康保險署表示，在火場中受傷民眾若需要就醫，健保署今日已特別呼籲各特約醫療院所，對於無法取得健保卡或卡片遭毀損等暫無法持健保卡就醫者，請仍依據「例外就醫」予以受理就醫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因火災無法持健保卡　可例外就醫

至於民眾因發生火災無法持健保卡就醫，健保署於各特約醫療院所備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，請醫療院所於名冊上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話及地址後，即可以健保身分就醫。

高雄市緊急醫療網　轄區內各醫院分流收治

另外，健保署高屏業務組配合高雄市政府啟動緊急醫療網，協調轄區內各大醫院包括高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚醫院、高雄榮總、高雄市立聯合醫院、民生醫院、小港醫院、大同醫院、阮綜合醫院、國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、義大醫院、義大大昌醫院、邱外科醫院等院所進行大量傷患的分流收治。

健保署表示，民眾如確定因火災造成健保卡毀損致不堪使用，健保署將免費換發一張新卡。申請換發新卡，僅需填妥「請領健保卡申請表」，就近到各地郵局或透過戶政事務所（本國籍）部分公所及該署各服務據點申請免費製發健保卡，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打 0800-030-598 或 4128-678，手機請改撥(02)4128-678。



資料來源：健康醫療網 健保卡遺失火場或毀損　健保署開看診方便之門

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀