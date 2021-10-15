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從此次投稿作品發現，一出生就面臨手術的顱顏孩子，儘管面對害怕未知的心情，但在基金會社工透過活動及課程的協助下，一次次的練習，讓顱顏孩子克服了恐懼，因此今年也在基金會的邀請下，讓顱顏孩子可以藉由畫筆將勇敢的故事分享給大眾，並邀請連續代言10年的愛心大使潘裕文一起共襄盛舉。
22歲顱顏青年咬字含糊 仍勇敢唱出夢想
其中住在花蓮的楷祐，出生因罹患完全性唇腭裂，在基金會補助下完成唇裂修補手術，但後續又因父母離異、交通不便等因素，導致無法獲得妥站照護及按時回診，造成腭裂修補不完全，使得至今22歲的他仍有發音含糊不清的問題，得持續進行語言治療；楷祐表示，雖然我講話不清楚，但我還是會努力唱歌，且唱出每一個字，讓大家都能聽得懂我在唱什麼，也能聽見我的歌聲。
公益桌曆收錄12個故事 讓大眾更瞭解顱顏兒
此外，另位罹患右側小耳症及半邊小臉的柏崴，因外觀明顯與他人不同，過去常遭受到異樣眼光，讓他感到世界宛如被黑暗佔據，直到透過基金會協助後，選擇勇敢面對人生，今年更動完正顎手術，變得更有自信。顱顏孩子天生注定得面對手術，但他們克服不安的恐懼，讓自己變得比以往更加開朗自信，可望透過2022公益桌曆中的12個月的畫作，能幫助他們持續勇敢面對未來。
資料來源：健康醫療網 鼓勵顱顏兒勇敢面對未來 基金會推2022公益桌曆
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