缺牙不補會變「大小臉」！ 植牙放久一定會鬆脫？ 慢性病人能植牙嗎？

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曾懷廷醫師表示，對接受植牙的患者來說，除了植牙材質之外，更重要的是牙醫師的判斷與技術。如果醫師對病人的口腔狀況不甚理解，可能導致日後植牙產生更多問題。如果牙醫師的操作不理想，輕則需要重新鎖回牙根，嚴重者則可能導致植牙晃動，甚至整顆人工牙掉落。因此牙醫師務必在進行治療前，為患者審慎評估牙齒狀況。
有些病人不願意改善缺牙問題，曾懷廷醫師強調，缺牙造成的影響往往比病人所想更嚴重，尤其是「第二小臼齒」和「第一大臼齒」，是咀嚼食物的主要牙齒，一旦缺乏其中之一，就可能改變牙齒咀嚼習慣，長期之下容易引起咬合不均甚至大小臉問題。而且與缺牙處對咬的牙齒可能因此變長，造成牙垢卡在牙縫之中，增加蛀牙風險，不可小看缺牙對口腔健康的影響。
有慢性病還能植牙嗎？ 先評估再選擇治療方式
如果患有慢性病，是否還能接受人工植牙？植牙後是否會有傷口癒合較慢、牙齒容易鬆脫的問題？曾懷廷醫師指出，高血壓、糖尿病或骨質疏鬆症等族群，植牙後的傷口復原速度確實可能較慢，尤其在糖尿病患者，平時如果沒有控制血糖或按時用藥，治療上會相對困難。骨質疏鬆症患者則因為長期用藥，骨頭癒合能力相對會受到抑制，接受植牙可能會導致無法癒合完全。
不過，慢性病患者還是能夠改善缺牙問題，曾懷廷醫師說明，臨床上若遇到慢性病人，會先考量患者身體情況與用藥狀況，評估是否能短暫停藥進行治療。如果病人狀況不佳，可以考量「牙橋」手術或活動假牙等非侵入性治療，幫助慢性病人解決缺牙問題，是安全性較高的方式。建議慢性病人應諮詢專科牙醫師，為自己評估最適合的缺牙治療計畫。