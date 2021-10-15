新台幣 139.9 萬元起　Hyundai Santa Fe Hybrid 正式在台上市

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現行第四代 Santa Fe 車系從國產轉回進口身分，並於 2019 年底正式導入國內販售。隨著原廠於 2020 年推出小改款車型，總代理南陽實業選擇在今年 7 月於國內正式發表，初期以 2.2 CRDi 柴油引擎作為首發車型，今日上市的 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電車型則採預接單方式登場，報價較預售時期均有調降。
動力配置方面，Santa Fe Hybrid 搭載 1.6 Turbo 引擎（180ps/27kgm）採用 GDi 缸內直噴技術，透過首創科技 CVVD 連續可變汽門持續系統，針對每一個轉速域給予不同的氣門開啟時間，滿足高加速和高經濟駕駛需求，結合高效永磁同步馬達（60ps/26.9kgm）與第二代 6 速手自排變速系統，具備高達 230ps 綜效輸出性能，平均油耗達到 19.1~19.2km/L。
總代理南陽實業為了實現 Hyundai 新能源策略，陸續引進 IONIQ Hybrid、Kona Hybrid、Kona Electric 等節能取向的綠能車型，逐步落實減碳的目標，然而在品牌尚未完全轉型智能電動化前，目前應用於 Santa Fe、Tucson 上的 Turbo Hybrid 渦輪油電系統可說是 EV 時代來臨前內燃機兼顧動力與節能的究極體。即便渦輪油電科技不算新鮮，但綜觀市場上大多數均為超跑或者豪華車款採用為主，可強化性能與科技感，在家用取向的 Santa Fe 上也帶來不錯的節能表現，提供 7 人座 SUV 消費者不一樣的選擇。