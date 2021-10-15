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接單價新台幣 230 萬元起　Volkswagen Crafter Window Van 9 人座客車 展間實拍

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-15 16:55:40

台灣福斯商旅於今年 8/2 公布 2021 年式 Volkswagen Crafter Window Van 9 人座客車的預售價格，中軸平頂接單價為新台幣 230 萬元起，長軸高頂接單價則為新台幣 260 萬元起，目前已有實車抵達展間。

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本次福斯商旅引進的 Crafter Window Van 分為中軸平頂與長軸高頂兩種車身形式，中軸平頂的車身長寬高為 5,986x2,040x2,355 (mm)，軸距為 3,640mm，長軸高頂的車身長寬高為 6,836x2,040x2,590 (mm)，軸距為 4,490mm。在外觀部分配備固定式後側窗、右側滑門及對開式尾門，配胎規格為 235/65R16C。

座艙方面，Crafter Window Van 導入「聰明變」無段式滑軌系統，可自由配置座椅，座椅內建三點式安全帶與扶手，中軸平頂的後艙長寬高為 3,201x1,832x1,726 (mm)，長軸高頂的後艙長寬高則為 4,051x1,832x1,961 (mm)，原廠表示長軸高頂車型可讓乘客站立其中。

動力配置方面，Crafter Window Van 均採用排氣量 1,968cc 的直列 4 缸 TDI 渦輪增壓柴油引擎搭配 8 速 Tiptronic 手自排變速箱及前輪驅動，中軸平頂車型於 3,500~3,600rpm 間可輸出 140ps 最大馬力，於 1,600~2,250rpm 間可輸出 34.7kg-m 峰值扭力，極速為 157km/L，長軸高頂車型於 3,600rpm 時可輸出 177ps 最大馬力，於 1,500~2,000rpm 間可輸出 41.8kg-m 峰值扭力，極速為 165km/L。

Crafter Window Van 中軸平頂的最小迴轉半徑為 6.8 公尺，長軸高頂則為 8.1 公尺，全車系在安全輔助方面配置 PDC 前後停車導引系統 (聲音警示) 及 Crosswind Assist 側風穩定輔助系統。

新世代 Crafter 在國內市場最早於 2019 年商業車博覽會中亮相，初期引進 Crafter Van 貨車版本，經過約莫 2 年的等待，Crafter Window Van 9 人座客車版本總算登場，提供旅遊或運輸業者德系新車選項。

※感謝伍尚中先生提供照片

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