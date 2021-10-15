綻放自我個性魅力　Mini Cooper S 試駕

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●換上新款前/後保險桿，取消前霧燈配置
●換上全新造型鋁圈
●前葉子板加入全新飾板
●導入首創 Multitone Roof 多車色車頂
●車色部分新增 Rooftop Grey (灰)、Island Blue (藍) 兩款新色
●加入全新 MINI Connected 智慧互聯駕駛搭配全新 MINI APP
第 2 度小改款 Mini 掀背車系同樣提供 3 門或者 5 門的選項，以此次試駕的 F56 3 門版本當中，總代理汎德共提供 One、Cooper、Cooper S 及 JCW 共四個車型，建議售價分別是 121 萬元起、145 萬元起、169 萬元起、199 萬元起，此次試駕的版本為車系最主力的 Cooper S。
儘管新世代 Mini 經過 20 年與三代的演化，外型上始終保持一貫的經典輪廓，在看似相近的結構與鋪陳之下，從裡到外其實皆有突破的進化。此次第 2 度改款車型，主要換上新款前保險桿，兩側的直立式進氣口幾近直角的設計，六角型水箱護罩首度融入車色來做搭配，列為車系標配的 LED 頭燈底座採用黑色處理，勾勒出更為運動感的表現。車側部分，方向燈飾板則會呼應各車型的水箱罩樣式，以本次的 Cooper S 車型來說透過蜂巢式圖樣上置入紅色 S 徽飾，展現運動化的身分。車頂方面導入首創的 Multitone Roof 多車色車頂，供消費者自行搭配漸層色彩，車色部分也新增 Rooftop Grey (灰)、Island Blue (藍) 兩款新色。
新款前保險桿，兩側的直立式進氣口加入幾近直角的設計，搭配全新設計下擾流板勾勒出運動感十足的視覺感受。
Mini Cooper S 車身尺碼長寬高分別是 3,876mm x 1,727mm x 1,414mm，軸距為 2,495mm。
六角型水箱護罩首度融入車色來做搭配，不過此次試駕車選配 Piano Black 黑色高光澤套件，因此以黑色烤漆點綴。
全車系列為標配的 LED 頭燈底部改為黑色處理。
選配 Piano Black 黑色高光澤套件廠徽同樣以黑色呈現。
車側方向燈飾板會呼應各車型的水箱罩樣式，以本次的 Cooper S 車型來說透過蜂巢式圖樣上置入紅色 S 徽飾，展現運動化的身分。
列為選配的全新 18 吋 Pulse Spoke Light 輪圈採七輻式漸層設計，以銀色與黑色高光澤線條點綴。
英國國旗 Union Jack 尾燈為現行 Mini 車款的最大特色。
Cooper 同樣以黑色烤漆呈現，但 C 火紅的 S 仍是辨識該車等級的象徵。內裝方面與過往相差不大，僅針對部分配備與細節進行調整，像是換上重新設計的座艙材質、空調出風口與三幅式方向盤造型，儀錶板導入 5 吋數位式樣，中控台配置全新的 8.8 吋多媒體螢幕，並能與 Mini App 連結，遠距離遙控上鎖/解鎖車門、空調系統開關、預先輸入導航目的地等。飾板則加入新版 Piano Black 亮黑色點綴，座艙氣氛燈樣式也更新。
全新的三幅式方向盤換上平面式的功能按鍵，並以黑色飾板點綴。
儀錶板捨去傳統類比指針設計，改以中央 5 吋液晶螢幕搭配兩側燈號與指針的組合，帶來較過往更前衛的科技感受。
中控台配置全新的 8.8 吋多媒體螢幕，其解析度更高，MINI Visual Boost 介面更為直覺、操作上也相當順暢。
全新搭載 MINI Connected 智慧互聯駕駛，包含智能緊急求助功能、遠距售後服務、線上生活資訊、智能遠端遙控。全車系亦標準配備智慧保養系統(CBS)與遠距售後服務功能，依據車主的駕駛頻率、行駛距離，計算出愛車需要回廠保養的時間點並顯示於車內螢幕，原廠團隊亦將根據 CBS 系統資料主動與駕駛聯繫並安排保養時程。
雙區恆溫空調介面保持不變。
中控台下方提供一組 USB 插孔，但並不是 Type C 的規格。
排檔採用電子線傳方式操作，可惜的是並未設有電子式停駐煞車開關。
全新 Piano Black 高光澤飾板。
雙前座調整機能全數為手動，發泡綿設定硬朗，整體包覆性與支撐性都相當出色。
試駕車選配 MINI Yours Lounge 真皮內裝。
後座空間不大，但成人對應一般短程使用堪稱足夠。
行李廂基礎容積為 211 公升，同樣可透過 60:40 分離傾倒設計擴增空間使用。安全表現方面，第 2 度改款標準配備遠光燈輔助功能、駕駛注意力輔助系統、碰撞預警系統與車道偏離警示功能，當時速 5~60 公里之間，若駕駛經前兩階段的預先警示後仍未採取煞車動作，系統將介入輔助煞車；車道偏離警示系統則會於車輛存在偏離車道分隔線風險時，透過方向盤震動提醒駕駛。整體來說在 ADAS 蔚為主流配備趨勢之下，並未無跟進導入海外市場提供的 ACC 主動跟車系統堪稱可惜。
動力系統 Mini Cooper S 搭載 1,998cc TwinPower Turbo 渦輪增壓直列四缸引擎，最大馬力擁有 178ps 的表現，而扭力峰值維持 280Nm。動態上的表現上與改款前相去不遠，7 速自手排變速箱在檔位變換與動力銜接的流暢度調校上相當平順，展現出輕快流暢的節奏感。
操控方面維持 Mini 一貫的懸吊阻尼設定，如同預期般硬朗，有個性的跳動感依舊存在，但避震器回彈時不致於過度直接，帶了些許的舒適度。轉向系統設定精準而直接，承襲 Mini 放大版 Go-Kart 般操駕風格的傳統，提供暢快奔馳下所需的支撐力道。
Mini 向來以大量鮮豔多變的塗裝和古典迷人的風采來吸引，鮮明的駕馭感受與造型風格成為年輕族群自我主張的選項，對於高端消費能力且不甘流俗的汽車使用者來說，Mini 同樣會是綻放自身魅力的時尚選擇。