48V輕油電導入、安全科技再進化 ─ 一次搞懂小改款Ford Focus改了啥！

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這次Focus改款的幅度並不小，首先在外觀上進行小部分重新設計，強調〝以人為本〞理念，採用全新引擎蓋，將車鼻高度增高，並將車頭的藍色橢圓形廠徽移至水箱護罩上緣，其中Connected和Titanium車型水箱護罩採鍍鉻部件裝飾以及橫柵式設計，ST-Line則是採黑色烤漆蜂巢式水箱護罩，並且加大下氣壩與兩側進氣口面積，使其更顯霸氣。另外，LED頭燈內的日行燈造型也經過重新設計。
強調跨界風格的Active車型，則是汲取更多源自SUV的元素，換上視覺上更有堅固感的直柵水箱護罩，並將車頭下方兩側的進氣口更向兩側後方延伸，與車體下緣的黑色防刮塑料材質相搭，讓車輛有放大的視覺感受，讓他看起來更像是一輛SUV。並且仍舊提供X Pack與Vignale Pack套件組供消費者選擇，其中Vignale Pack強調豪華風格，水箱護罩與側近風口採緞面飾板，搭配專屬的鋁圈。
然而這回Focus小改，最大的重點就是導入48V輕油電動力系統，且除了傳統六速手排，亦再次提供PowerShift七速雙離合器變速系統選項，提供快速且平順地換檔過程，且可達到連退三檔之換檔動作以對應超車加速所需，並在運動模式下，具延遲換檔功能，亦有手排模式功能，ST-line車型標配有方向盤換檔撥片；全新導入的48V輕油電動力系統是由一具1.0 升 EcoBoost引擎搭配結合由皮帶區動之可當作發電機之啟動馬達〈BISG〉而來，除了可將煞車動能轉換成電力為鋰電池充電外，並可提供扭力輔助，增加總輸出扭力以及更好的傳動效果，減輕引擎工作負荷來提高燃油效率。該組動力系統具有125PS與155PS兩種動力規格，在搭配六速手排下，以WLTP測試標準的平均油耗數據為5.1/100km〈約19.6km/L〉，每公里二氧化碳排放量為115g，搭配雙離合變速系統，可透過更好的檔位維持最佳轉速來提升效率，平均油耗數據為5.2km/100L〈約19.23km/L〉，而且Stop & Go自動啟閉系統在車速低於12km/h以下即可做動，提前將引擎熄火，一點一滴地節省燃油。
除了新的48V輕油電動力系統，Focus也有提供1.0 升 EcoBoost汽油引擎，具備雙獨立可變凸輪正時和高壓直噴設計，有提供100與125PS兩種動力規格，搭配六速手排，平均油耗數據同為1/100km〈約19.6km/L〉，每公里二氧化碳排放量為116g；而對於長里程駕駛有需求的朋友，另有1.5 升EcoBlue 柴油引擎可選擇，並一樣有95 PS和120 PS兩種動力輸出規格，標配六速手排可搭配，120PS車型則另有八速自排可選，在搭配六速手排下，最佳油耗為4.0 l/100 km〈約25km/L〉，每公里二氧化碳排放量為106g，全車系皆配有動態模式可調功能，在不同模式下，包括：油門反應、電子轉向輔助系統與自動變速的換檔反應都會有所不同。
進入座艙，印入眼簾最大改變就是中央螢幕改使用支援SYNC 4多功能通訊娛樂系統的13.2吋觸控螢幕，除了基本的通訊、娛樂、車輛設定與衛星導航等功能外，另將空調調整功能也整在內，取代了過去的傳統按鍵介面，讓中控台顯得更簡潔清爽，而時下必備的Apple CarPlay 和 Android Auto智慧型手機連結功能也沒缺席。
SYNC 4系統當然也沒有缺少語音控制功能，在歐洲更高階的語音辨識能力，可對應歐洲15種語言的自然語音辨識，並結合車載數據機與網路搜索相聯結（透過FordPass Connect 操作），以達到快速且精準地執行指令辨識，從娛樂、通訊、短訊、空調與天氣訊息等皆可以語音操作。全新SYNC 4系統還支援福特 Power-Up無縣軟體供新功能，可自動更新最新軟體版本，擴充各種原廠提供之新功能。
SYNC 4系統當然也沒有缺少語音控制功能，在歐洲更高階的語音辨識能力，可對應歐洲15種語言的自然語音辨識，並結合車載數據機與網路搜索相聯結（透過FordPass Connect 操作），以達到快速且精準地執行指令辨識，從娛樂、通訊、短訊、空調與天氣訊息等皆可以語音操作。全新SYNC 4系統還支援福特 Power-Up無縣軟體供新功能，可自動更新最新軟體版本，擴充各種原廠提供之新功能。
高級語音識別允許乘員使用 15 種歐洲語言的自然語音，將車載數據與 Internet 搜索相結合（由 FordPass Connect 啟用），以快速、準確地響應各種命令，從娛樂、電話和短信到氣候控制和天氣信息。另外，使用FordPass應用程式，可透過智慧手機與車輛互聯，讓駕駛隨時了解車輛住況，以及遠端啟動等功能，並可結合SecuriAlert系統，監控車輛安全，若當發現有人意圖不當侵入，即可透過手機發出警報，嚇阻侵入。
Focus在導入國產販售後，就是以達到Level2等級自動駕駛輔助能力大獲好評，小改Focus則進一步強化安全；首先，標配全新LED頭燈，具自動遠光燈控制、轉向輔助燈等功能，並有高階智慧型LED頭燈，可依照對向來車自動調節燈光，避免來車眩光；並可結合偵測攝影機，判讀前方道路狀況，達到更好的轉向燈光輔助效果，若遇到惡劣天候，在雨刷啟動時，自動調節最佳燈光角度，提供更好的照明效果，最後是可以結合標示辨識功能，偵測道路標誌，幫助燈光調節，讓車輛在行經路口時有更適切地照明，避免路口死角與提升行人與單車的辨識性。
本次，導入的最新科技是Blind Spot Assist盲點輔助系統，其搭配BILS盲點偵測警示系統，透過系統監測，當車輛準備切換車道時，發現後方有車輛接近具有潛在碰撞可能時，系統會主動介入修正路線，避免車輛發生碰撞，系統在車速65km/h至200km/h間會以每秒20次的頻率監測本車後方28公尺內的車輛。
另外，小改Focus還新增了一項拖曳延伸盲點偵測系統，駕駛可透過SYNC 4系統輸入拖曳之拖車尺寸，盲點偵測系統就會將偵測範圍延伸至拖車後方犯玩，若後方車輛進入可能造成拖車危險的範圍內，也會對駕駛者提出警告。
除了盲點偵測輔助功能強化，亦新增Intersection Assist 路口防碰撞輔助系統，以防與平行路口車輛來車發生碰撞，系統會在車速30km/h以上，利用前方攝影機與雷達監控前方道路，結合碰撞警示與自動煞車來避免碰撞。
全新小改Focus還具有後排乘客警示系統，避免駕駛者將兒童與寵物留在車內，在駕駛要下車前提醒駕駛確認後排座位是否還有乘客或寵物。
為提升旅行車型的實用性，Ford也為Focus增加了一些創新功能，包括在行李廂中全面採用過去在Vignale使用的車底板墊，不僅質感提升也更容易清潔；另增加側邊隔物網，便於放置小型物品，並配有雙LED燈便於夜間照明。原配置之可垂直翻摺的行李廂底板，可將行李廂劃分出兩個獨立置物區塊，其中後方下層採防水底盒，可放置一些被沾濕的物品，如雨傘等，達到乾濕分離的置物效果，但Ford發現過去有高達98%的車主不知道有此功能，特地加了簡易圖示，讓新車主了解操作方式。
至於小改款Focus ST部分，外觀基本改變與一般Focus同步更新，具備大型蜂巢水箱護罩與下氣壩，再配上專屬空力套件與全新樣式的18吋鋁圈，另仍可選配19吋鋁圈。車內則換上了全新跑車座椅，該座椅還通過了Aktion Gesunder Rücken eV脊椎健康協會隻背部健康的認證，具備14向調整功能，包括四向腰部支撐調整功能，有助於駕駛更容易調整至最理想的坐姿。
動力系統依舊搭載可輸出280PS與420Nm最大動力之2.3 升 EcoBoost引擎，可選擇搭配六速手排或七速雙離合器變速系統；搭配eLSD電子防滑差速器，強化過彎循跡性與穩定，而主動懸吊系統，可以每秒500次監控車輛轉向、制動與懸吊幾何改變，連續調整避震器阻尼，以提供最適切地動態表現；選配X Pack套件組，會增配動態矩陣LED大燈、19吋鋁圈，並在動態模式中增加賽道模式，以優化電子輔助轉向系統與ESC系統介入時機。
小改款Focus亮相後，最快也要至年底前、甚至2022年第一季才會開始陸續在各市場上市販售，要導入台灣國產，時程理應更長，所以最快應該也要到2022年下半年才有機會在台灣見到，只是依照小改款Focus進化的幅度，以及晶片短缺、原物料成本已然喊漲等因素下，未來Focus在台灣如何維持現有的高CP值，不讓車價漲太多，將考驗著福特六和於Ford原廠了