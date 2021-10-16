三芒星中流砥柱　Mercedes-Benz C 300 Sedan (W206) 試駕

●外觀與內裝悉數重新設計
●動力全面導入 EQ Boost 48V 輕油電科技
●座艙導入 11.9 吋高解析度觸控螢幕、寬螢幕數位儀錶及指紋識別感應器
●標配 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助套件 (23P)
●C 300 標準搭配 AMG Line 套件
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Mercedes-Benz C-Class 自其前身 W 201 系列 190 車系於 1982 年登場迄今，發展出 202、203、204 及 205 共 5 個世代，在全球市場累積銷售超過 1,050 萬輛，國內也連續 6 年成為進口豪華房車暢銷冠軍，今年 2 月原廠發表 206 世代大改款新車，台灣賓士選在今年 9/15 正式推出，引進 Sedan 房車與 Estate 旅行車共 5 個車型等級，其中 Sedan 編成與售價分別是 C 180 (新台幣 210 萬元起)、C 200 (新台幣 240 萬元起) 及本次試駕的 C 300 (新台幣 289 萬元起)，Estate 編成與售價分別是 C 200 AVA (新台幣 237 萬元起) 及 C 200 AMG Line (新台幣 251 萬元起) 。
外觀方面，206 世代 C-Class 採用全新的銳利化外觀設計，車頭配置倒鉤式 LED 日行燈，而本次試駕的 C 300 標準搭配 AMG Line 外觀套件，擁有霧銀星芒型水箱護罩、19 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈及矩形雙邊單出尾飾管造型，足踏代碼 RVA 的 19 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈，配胎為前 225/40R19 後 255/35R19 的 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5，車尾則換上橫向 LED 水滴樣式燈組。
C 300 標準搭配 AMG Line 外觀套件，擁有霧銀星芒型水箱護罩、19 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈及矩形雙邊單出尾飾管造型。
C 300 Sedan 的車身長寬高分別是 4,793x1,820x1446 (mm)，軸距則為 2,865mm。
車尾配置橫向 LED 水滴樣式燈組，保險桿兩側及雙邊單出排氣尾管均為裝飾作用，無實際通風功能，保險桿下方中央加入類擴散器設計。
霧銀星芒型水箱罩以三芒星陣列其中，廠徽內建毫米波雷達，上方則為前攝影鏡頭。
C-Class 配置標準型 LED 頭燈，LED 日行燈採用倒鉤式造型，消費者可加價新台幣 7.4 萬元選配 DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈。
C 300 Sedan 足踏代碼 RVA 的 19 吋 AMG 多輻式輕合金輪圈，配胎為前 225/40R19 後 255/35R19 的 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5。
尾燈自前一代的單件式改為橫向 LED 水滴樣式。
內裝方面，206 世代 C-Class 採用近似 S-Class 的新世代鋪陳，配備 12.3 吋數位儀錶及 11.9 吋垂直多媒體螢幕，內建最新版本 MBUX 系統及升級版本語音識別功能，不僅大幅減少實體按鈕，也讓座艙更為簡潔，空調出風口換上全新的造型，方向盤也加入電容式觸控操作機制。
206 世代 C-Class 的座艙彷若 S-Class 般具備豪華與科技感，C 300 標準採用金屬編織飾板。
12.3 吋寬螢幕數位儀表板具備豐富的顯示模式，不僅解析度相當優秀，介面設計也相當有科技感。
C 300 Sedan 配置 Nappa 真皮包覆平底跑車方向盤，兩側操作介面導入電容式觸控，整體握感厚實。
中控台透過略朝駕駛傾斜的 11.9 吋垂直多媒體螢幕將大量功能整合其中，內建最新版本 MBUX 系統及升級版本語音識別功能，操作反映迅速，畫面顯示也相當清晰。
推開中央鞍座的飾蓋，可見到內部設有 2 組 USB TYPE-C 插座、2 組具可調式夾緊功能的置杯架、置物空間及可擺放最大 6 吋對角線尺寸手機的 Qi 無線充電板。
C 300 採用 ARTICO/DINAMICA 材質包覆黑色運動型座椅，雙前座具備電動調整、電動腰靠及記憶功能，包覆性與支撐性均相當出色。
後座空間受惠於軸距較前一代加長 25mm，且前座椅背向前挖空而有所進步，雖然中央隆起範圍不小，但兩側座位以 180 公分身高的乘客入座來說均屬充裕，支撐性也達到水準之內。
後座乘客享有與前座相同造型空調出封口，下方設有置物空間，消費者可加價新台幣 5.1 萬元來選配 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調，賦予後座 2 個獨立空調分區調整機能，下方 USB Type-C 充電插座亦需選配。
附表為本站實測座艙空間之數據。
206 世代 C-Class 房車的行李廂標準置物空間為 455 公升，C 200 及 C 300 標準配備行李廂蓋電動啟閉及 HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉功能，後座椅背還可支援 40:20:40 分離傾倒。
安全防護方面，206 世代 C-Class 標準配備代碼 23P 的智慧駕駛輔助套件，包含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助 、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動車道維持輔助及 PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護，另外也搭載主動停車輔助附前後雷達、後方橫向車流警示、起步限速輔助、360 度環景攝影、PRE-SAFE® 主動安全防護音波 PRE-SAFE®、主動安全防護及駕駛注意力輔助系統等，被動安全部分則有 7 具 SRS 輔助氣囊。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，206 世代 C-Class 全面搭載 EQ Boost 48V 輕油電科技，本次試駕的 C 300 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,800rpm 時可輸出 258hp 最大馬力 (48V +20hp)，於 2,000~3,200rpm 間可輸出 400Nm 峰值扭力，搭配 9G-Tronic 9 速手自排變速箱及後輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.0 秒完成，極速為 250km/h，平均油耗為 14.3km/L。
駕駛 C 300 Sedan 上路，可感受到擁有 EQ Boost 48V 輕油電科技後，從靜止狀態起步時，引擎幾近無震的狀態便迅速發動，而踩下油門的加速感受，則相當平順，且油門踏板踩踏感更具份量，調校亦十分線性，且低轉速域即湧現的扭力，帶動空重 1,675 公斤的車體也算輕快，變速箱則幫助引擎轉速維持在較低水準，使能源效率與運轉噪音均屬上乘。
操駕感受方面，206 世代 C-Class 換上 MRA2 平台打造底盤，而 C 300 所搭載的跑車化調校獨立懸吊系統具備一貫的沉穩特性，路感回饋柔順而舒適，但因配胎扁平比較低，路面資訊仍會適量傳遞至駕駛手中，路面起伏或坑洞則有效抑制，且 NVH 方面具備良好的隔音能力與組裝品質，行路品質達到水準之上。
C-Class 邁入 206 世代後，不僅面貌煥然一新，更將諸多最新科技大量挹注，揉合舒適與運動兩種特性，也提供多樣化的配備與套件選項，相信可延續熱銷的氣勢，持續站穩品牌中流砥柱的地位。