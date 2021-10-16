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台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，現在將近有5成的癌友會使用本會首創之《愛借髮》癌友假髮租借網站進行借髮，這項癌友「線上」假髮租借服務於108年12月創立推出，網路的便利性使癌友借髮行為更為方便，也不再受限交通、距離、時間、體力等因素影響，因此「線上」癌友假髮需求非但未受疫情影響，反而更是增加近2成。
假髮有使用年限 醫療級假髮製作費用高
一頂假髮使用年限約為2至3年，需要定期汰舊換新，一頂「醫療級假髮」約需5至8束頭髮，製作經費需要3,500元才能完成製作，且每年需求頂數約1000頂，也因為「線上」假髮租借網站成立關係，假髮需求量增加至1200頂，面對龐大的需求期盼社會各界支持響應2021「一起來．揪捐髮暨募集假髮製作經費計劃」，讓一頂假髮實實在在地成為癌友的貼心幫助。
為癌友籌髮 大家一起捐
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，為了讓癌友使用到高品質的「醫療級假髮」，每頂假髮皆為真髮製作，同時借出歸還後必須進行消毒清潔，才能提供下一位癌友使用。希望透過計劃的啟動，募集足夠的假髮製作經費，將大眾的愛心捐髮，製作成「醫療級假髮」永續提供癌友免費借用服務。
資料來源：健康醫療網 癌友假髮需求增！ 台灣癌症基金會募假髮製作經費助添自信
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