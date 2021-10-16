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癌友假髮需求增！　台灣癌症基金會募假髮製作經費助添自信

癌友假髮需求增！　台灣癌症基金會募假髮製作經費助添自信
癌友假髮需求增！　台灣癌症基金會募假髮製作經費助添自信

健康醫療網

2021-10-16 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】根據衛福部國健署107年度癌症登記資料顯示，新發癌症人數已高達116,131人，平均每4分31秒就有一人罹癌。台灣癌症基金會提供癌友治療和照護上的專業服務，更長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用，針對不方便前來實體服務中心的癌友，也可以選擇透過《愛借髮》癌友假髮租借網站進行借髮，只要在家、不用出門就可以輕鬆挑選到適合的假髮來配戴，增加自信並維持良好的生活品質。

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癌友網上借髮　方便又自在

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，現在將近有5成的癌友會使用本會首創之《愛借髮》癌友假髮租借網站進行借髮，這項癌友「線上」假髮租借服務於108年12月創立推出，網路的便利性使癌友借髮行為更為方便，也不再受限交通、距離、時間、體力等因素影響，因此「線上」癌友假髮需求非但未受疫情影響，反而更是增加近2成。

假髮有使用年限　醫療級假髮製作費用高

一頂假髮使用年限約為2至3年，需要定期汰舊換新，一頂「醫療級假髮」約需5至8束頭髮，製作經費需要3,500元才能完成製作，且每年需求頂數約1000頂，也因為「線上」假髮租借網站成立關係，假髮需求量增加至1200頂，面對龐大的需求期盼社會各界支持響應2021「一起來．揪捐髮暨募集假髮製作經費計劃」，讓一頂假髮實實在在地成為癌友的貼心幫助。

為癌友籌髮  大家一起捐

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，為了讓癌友使用到高品質的「醫療級假髮」，每頂假髮皆為真髮製作，同時借出歸還後必須進行消毒清潔，才能提供下一位癌友使用。希望透過計劃的啟動，募集足夠的假髮製作經費，將大眾的愛心捐髮，製作成「醫療級假髮」永續提供癌友免費借用服務。



資料來源：健康醫療網 癌友假髮需求增！　台灣癌症基金會募假髮製作經費助添自信

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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