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衛生福利部臺中醫院骨科醫師楊祐昇指出，脊椎滑脫、椎間盤突出及神經管狹窄等病症，都是退化性脊椎病變的一環。受壓迫的神經及脊柱穩定性問題，會導致下背痛、坐骨神經痛（沿著臀部與髖部往大小腿後外側的線型放射狀痠痛麻）、跛行及不耐久坐或久站。
保守治療無效 手術治療避免症狀加劇
楊祐昇醫師說明，若症狀不嚴重，保守治療上會建議先以消炎止痛藥，搭配短期的類固醇，輔以物理治療、推拿針灸為主。若治療3－6個月後症狀仍無法有效改善時，就需要考慮接受手術治療，以避免脊椎結構的不穩定導致神經壓迫加劇。
微創手術 降低疼痛、復原快
楊祐昇醫師表示，脊椎手術基本上會朝著神經減壓及穩定脊柱的方向來執行。楊祐昇醫師表示，傳統手術對於肌肉、韌帶及骨頭關節組織有較大範圍的切開或切除，容易影響脊椎整體構造；微創手術則利用各式管狀器械及透視輔助，能保留大部分脊椎構造，達到矯正目的，臨床上接受微創手術的患者在術後疼痛、復原速度、長期的併發症、症狀的復發，都有明顯的相對優勢。
術前溝通 對症下藥
不過，楊祐昇醫師提醒，由於每個人臨床狀況不同，有些人接受微創脊椎手術會不如傳統的開放性手術安全或有效，建議患者手術前，應與醫師討論不同手術方式的優缺點及適用範圍、是否有替代方案等，唯有充分了解病況及手術風險，才能選擇一個對自己最好的治療方式。
資料來源：健康醫療網 下背痛、坐骨神經痛當心退化性脊椎病變！ 醫說明治療方式
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