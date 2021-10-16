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臺北市立聯合醫院陽明院區眼科主治醫師張庭嘉說，中心視網膜靜脈阻塞是一種不算少見的眼底血管疾病；依據眼底缺血的嚴重情況，其影響視力程度可以從輕微到嚴重破壞。
而比較重要的危險因子包括：年紀在50歲以上、男性、高血壓、糖尿病，以及隅角開放型青光眼；其他可能因子還包括有口服避孕藥或是利尿劑、或是有些患者有血液疾病因此導致血液黏稠度上升時，也可能會誘發類似的病況。
傳統治療效果有限 且易有後遺症
張庭嘉主治醫師指出，造成的視力威脅主要透過兩種方式達成，一是血管內皮新生因子刺激形成虹彩新生血管、進而產生新生血管性青光眼；另一則是血管內皮新生因子直接誘發黃斑部水腫。針對後者的治療，傳統的治療方式是施行黃斑部雷射或是玻璃體內注射類固醇，但是效果很有限，甚至會引起其他的後遺症。
血管內皮新生因子拮抗劑 保全視力不受損害
目前醫學界最新的治療主軸，則是在疾病的急性期進行血管內皮新生因子拮抗劑的玻璃體內注射，以便移除過多的血管內皮新生因子，而達到黃斑部水腫吸收的目的，以儘可能保全視力；每次注射的藥效大致可以維持一至二個月，使病患能度過疾病的急性期，減少後續造成視力持續破壞而無法逆轉的情況發生。
視力急遽下降 盡快就醫把握治療黃金期
張庭嘉主治醫師提醒，如果身體有多項危險因子存在，視力又在短期內急遽下降，請儘早就醫，以便在疾病發生的治療黃金期間獲得最好的治療效果。
資料來源：健康醫療網 眼睛也會中風！ 這些危險警訊，你中幾個？
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