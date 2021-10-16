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小朋友為什麼會有睡眠呼吸障礙的問題？臺中榮民總醫院兒童牙科暨齒顎矯正科陳亮如主任表示，其實是有多重原因，臨床上常見的是兒童新陳代謝的問題，如肥胖及過敏性鼻炎；而反覆的過敏性鼻炎，會導致呼吸道的淋巴腺體腫大、腺樣體肥厚、鼻黏膜發炎腫脹及下鼻甲肥厚，當呼吸道不通暢，睡眠時就會用嘴巴呼吸，較嚴重的呼吸道阻塞，甚至有濃濁的呼吸聲、打呼聲或呼吸暫時停止的情形。
此外，孩童可能還有白天注意力不集中或生長遲緩的現象，甚至有學者提出兒童睡眠呼吸障礙還會造成孩童白天嗜睡、過動、注意力不集中、語言學習力下降等問題。
改善呼吸 、改善咬合 雙管齊下效果佳
為此，中榮自民國106年引進肌功能矯正裝置，主要應用於臨床上有異常咬合如暴牙、戽斗孩童的早期矯正。其僅需在晚上睡覺配戴即可，不僅可以訓練嘴唇肌張力，，讓顏面顎骨及齒列在良好環境空間下發育，也可引導原先下降的舌頭回到上顎位置，擴充上顎寬度。
另外，夜晚配戴時，因孩童無法自在地經過嘴巴呼吸，需用鼻子呼吸，藉由呼吸訓練運動的指導，讓牙齒自然生長到較為理想的位置，上下顏面骨生長也達到較理想的相對位置。
治療睡眠呼吸障礙 找出病灶對症下藥
陳亮如主任指出，在使用肌功能矯正裝置前，需要先評估兒童呼吸道不通暢的原因。若小孩呈現明顯的過敏性鼻炎症狀，應會診兒童過敏科，使用口服抗組織胺藥物及使用短期類固醇鼻噴劑；若孩童因扁桃腺肥大，應會診耳鼻喉科，考慮扁桃腺及腺樣體摘除手術；若有嚴重的睡眠呼吸障礙，就需要睡眠中心的協助，重建正常的呼吸模式。
資料來源：健康醫療網 孩子注意力不集中恐是睡覺惹禍！ 「肌功能矯正」助改善兒童睡眠呼吸障礙
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