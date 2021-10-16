我是廣告 請繼續往下閱讀
慈濟醫療團隊從二○○六年開發以生物材料攜帶當歸西藥治療腦癌的新藥，不僅關鍵技術取得多國專利，並通過美國FDA及臺灣食藥署認證。林欣榮院長指出，這項新藥在治療惡性腦瘤的動物試驗結果是增加2.44倍的存活率；目前正進行第二期臨床試驗，初步的結果優於動物實驗，這期間也曾以恩慈療法幫助惡性腦瘤復發無藥可醫的病人。
奈米當歸西藥鼻噴劑 有效增加存活率
這次在《自然》焦點分享的內容，主要是研究團隊進一步設計奈米外殼以利藥物停留在細胞內的研究新發現。副研發長韓鴻志教授指出，開發奈米當歸西藥鼻噴劑目前運用在動物實驗上，可有利於藥物停留於腦內；相對於口服，可增加約十倍的量停留在腦內，可更有效治療、增加腦瘤小鼠的平均存活率。
淨斯本草飲 對抗病毒、提升幹細胞能力
研究部黃志揚副院長指出，基礎科學實驗室和臨床研究顯示，淨斯本草飲具有對抗多種新冠病毒突變株的潛力。在基礎科學實驗中，也證實可有效對抗老化相關疾病，可改善減少幹細胞中的抗衰老蛋白並提高其自我更新潛力，並維持脂肪幹細胞的端粒長度以避免老化。
此外，黃志揚副院長強調，淨斯本草飲還具有抑制癌症及保護神經細胞（提升受損器官的自噬清除率）的潛力，且於第二型糖尿病小鼠模型中發現，飲用八週即可改善糖尿病小鼠的代謝活性，期待淨斯本草飲不僅能為受疫情所苦的病人貢獻心力，更能守護高齡長者的健康。
資料來源：健康醫療網 中醫藥向世界發聲！ 花蓮慈院林欣榮院長獲邀著文刊載《自然》
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊