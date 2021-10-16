Toyota Corolla Cross No.031 ---- 順暢夠用的 1.8 升引擎

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先從動力表現來看，這具引擎在 6,400rpm 時可輸出 140 匹最大馬力，自 4,000rpm 時約能發揮 17.5kg-m 峰值扭力，整體設定明顯是屬於代步取向，對於性能無需做過多的遐想。而 Corolla Cross 雖然體型較寬大，但事實上車重 (尊爵版 1,330 公斤) 與 Altis (汽油旗艦 1,315 公斤) 相去不遠，在加速感受上自然都是以平順為主，頗符合國內多數消費者家用代步車的定位。
在實際駕馭方面，由於躁進的加速非但無法轉換為高速的動態回饋，自然對於動力有較少的期待，也會造成無謂的引擎噪音與燃油浪費，無論是先前的 Altis 或者 Corolla Cross 都是如此，加上多半於市區行駛，因此駕駛此車只要順暢地以線性方式加速，即可獲取足夠的起步力道與速度跟上車流。
總體來說，1.8 升自然進氣引擎搭配 CVT 無段變速箱的組合，具有起步輕快、平順的特點，非常適合國內擁擠的道路環境，也符合大多數消費者的用車習慣。假設對於車輛操駕性能要求不高，只要車輛代步提供的便利性以及後續維護保養的穩定度，那麼 Corolla Cross 就會是非常值得列入口袋名單的車款。
本週使用情形方面，Corolla Cross 僅充當編輯部代步前往記者會與攝影之用，自前一次加滿 95 無鉛汽油後還尚未用盡，新一期的油耗表現待下回分享。