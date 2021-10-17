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第一項研究，是源自於美國麻醉學年會上，最新的報告中指出，有症狀的確診孕婦出現併發症的比例，相較於無症狀的孕婦來得更高，該研究發現，2020年3月至9月在在美國德州的一家醫院，總共100名感染新冠肺炎的產婦，其中有症狀感染者，有58%分娩時出現緊急的併發症，而無症狀感染者，則為46%在生產時引發併發症。
所謂危及嬰兒的併發症，是指胎位不正、胎動減少，有的甚至羊水過少，該研究還發現，這些有症狀感染者，所生的嬰兒可能會缺氧需要給氧治療，並且有可能出生後就被送入加護病房觀察。進行這項研究的醫學生剋里斯汀．萊恩表示，「COVID-19對身體有嚴重的全身影響，尤其是有症狀的患者，這些影響在孕婦身上更大，增加了產婦和胎兒對於氧氣的需求。」
審查這項研究的生殖免疫學家Gil Mor博士表示，這可能與COVID-19引起的慢性炎症有關。「炎症對母親和胎兒的發育都很危險。慢性炎症是母親和胎兒就像一場生存之戰，在每一次戰爭中，他們都付出了代價，需要盡一切努力，來防止慢性發炎的問題。」
研究二：妊娠糖尿病風險更高、嬰兒有呼吸方面的問題
而另一項研究是出自於美國的《The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine》，這項研究著眼於COVID-19對懷孕晚期女性的影響。專家在2020年3至9月期間，調查以色列一家醫院，其中2,400多名女性，發現感染COVID-19的女性與未感染的確診者之間存在明顯的健康差異。
而其中在確診患者當中，有67%沒有症狀，Mayanei Hayeshua醫學中心博士Elior Eliasi發現，有症狀的女性罹患妊娠糖尿病發生率較高，白血球數量較低，並且在分娩過程中出血較多，也造成嬰兒許多呼吸方面的問題。且有症狀患者風險增加近20%，而無症狀風險增加14%。至於會不會導致早產？這項研究目前並沒有發現造成早產的可能性，不過此研究也有所局限，因為只針對某一家醫院的孕婦，並不適用於所有人。
而根據美國疾病控制與預防中心的數據當中，美國目前只有三分之一的孕婦接種COVID-19疫苗。疫苗能夠保護孕婦降低感染COVID-19的風險，而如果接種兩劑疫苗後引發突破性感染，症狀也會相對輕微，鼓勵所有孕婦都應注射疫苗，對於產婦分娩及胎兒的風險都會降低。
資料來源：健康醫療網 美研究：孕婦染新冠肺炎 導致併發症風險增
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