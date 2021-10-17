中市大坑無自來水 興建配水池解決用水困擾

台中市北屯區大坑民德里等高地區，仍有百餘戶住戶無自來水可用，由於當地地勢高低落差大，每遇自來水破管，即造成既有 2200 戶用戶無水可用，經立委莊競程與市議員曾朝榮積極爭取，自來水公司將於新社區中興嶺一帶，興建 5000 噸配水池及新設管線工程，以解決民眾長期以來的用水困擾。

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立委莊競程表示，無法想像，大坑地區還有這麼多戶居民無自來水可用，長期需靠飲用地下水、山泉水維生。包括民德里、大坑里、東山里，以及民政里等地區，因區域廣闊、地勢高低落差大，自來水公司供水採分站加壓，但每遇破管，即造成大坑附近既有 2200 戶居民無水可用，民眾迭有怨言，他向自來水公司爭取 5000 萬元經費，進行新設管線工程，未來將有效改善供水問題。

自來水第四區管理處處長王亮中指出，為因應大坑地勢較高地區無預警停水，造成長期供水不穩定現象，經與莊競程、曾朝榮、當地里長等會勘結果，已向國防部軍備局申請租用新社區永興段 1073 地號部分土地，興建 5000 噸配水池，由重力流供水方式，供應大坑附近高地區域，預計 2022 年底前施工完成。

大坑地區供水改善工程，總工程經費約 5000 萬元。包括新社區新設水井 5000 噸配水池至連接北屯區東山路二段管線工程，經費 4100 萬元；東山路二段至連坑巷管線聯絡工程，經費 900 萬元，共嘉惠戶數 7 百餘戶。

市議員曾朝榮說，自來水是民生基本需求，尤其大坑地區步道景點多，近來因疫情趨緩影響，國內旅遊出現報復性增長，假日大量人潮湧入大坑風景區，興建配水池計畫，確有必要性與公益性。