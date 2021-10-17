Ford Kuga ST-Line No.054 ---- 動感、科技與機能兼具　長測首部 SUV 即將關箱

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駕馭感受方面，第三代 Kuga 換上 C2 底盤使車身尺碼進一步放大，提昇抗扭剛性 10%，並較前一代減輕 80 多公斤的車重，而 ST-Line 還搭配更運動化的調校，行駛路感偏硬但保有一定舒適性，四輪驅動系統更帶來不錯的抓地力，19 吋輪胎搭配 55% 扁平比兼具抑震性與支撐性，搭配電控系統下，操駕表現以 SUV 而言屬上乘。
動力表現方面，Kuga ST-Line 所採用的 EcoBoost250 渦輪增壓動力具備輕盈的油門踩踏感與豐沛的加速力道，即便變速箱調校偏向保守，超車與加速仍相當輕鬆，切換駕駛模式後可進一步獲取更適切的轉速區間，引擎運轉精緻度佳，聲浪在中低轉速不算明顯。
NVH 工程表現方面，向來隔音能力是 Kuga 的強項，ST-Line 更具備 NVH 車艙寧靜套件，在合法的車速內均可抑制多數風切與路面噪音，對於乘坐品質有所幫助，在優異的隔音之下，聆聽 B&O 音響系統更是相當享受。
先進駕駛輔助系統 (ADAS) 表現方面，Kuga ST-Line 所搭載的 Ford Co-Pilot 360 全方位智駕科技輔助系統達到 Level 2 半自動駕駛輔助等級，而本車還升級 Level 2 Plus 自駕輔助優化研究套件，每趟長途行駛或塞車中更是極為實用，大幅減少疲勞感。
內裝方面，Kuga ST-Line 具備 SUV 不錯的空間與機能表現，駕駛坐姿高使視野更遠，但也帶來周遭的盲點，座椅設計偏硬但支撐性良好，而配備上擁有數位儀錶板、8 吋 SYNC3 車載主機、雙區恆溫空調、Qi 手機無線等，日常使用相當便利，也具有新世代車款的科技感。
整體使用成本方面，Kuga ST-Line 因噸位較重且採用 2.0 升渦輪引擎搭配四輪驅動，在油耗數字上並不亮眼，以純市區的使用而言多半落在 5~7km/L 間，若行駛高速公路則可保持在 10km/L 附近，測試迄今共加 48 次油，總平均為 7.494km/L。在長測期間經歷 1,000 公里定期保養 (花費新台幣 3,479 元) 及 10,000 公里定期保養 (花費新台幣 4,158 元)。
整體來說，Kuga ST-Line 以第一輛 SUV 之姿加入本站長期測試車輛陣容，經過超過 1 年的體驗，確實發揮了坐姿高、空間足與機能佳等優點，動力操駕表現也令人驚艷，科技配備也保持在高度的水準，除油耗表現較不亮眼外，確實是稱職的運動化休旅作品。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由編輯 Mike 駕駛，進行跨縣市通勤及日常代步之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，行駛約 538.9 公里後再添加 49 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 10.998km/L。