銅色元素點綴　美規 2022 年式 Toyota Highlander Bronze Edition 登場

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外觀方面，2022 年式 Highlander Bronze Edition 提供專屬的 Cement 水泥車色及 2022 年式新增的 Wind Chill Pearl 珍珠白色，加上 Midnight Black Metallic 金屬黑色共 3 款選項，細節採用銅色處理，足踏 18 吋五幅式銅色鋁合金輪圈。
內裝方面，2022 年式 Highlander Bronze Edition 在座艙內部的門飾板及儀錶台換上銅色車縫線，座椅採用 SofTex 與織布混搭的材質包覆，井中加入橘色條紋，邊緣也透過橘色車縫線點綴，地毯與行李廂底板也換上附有銅色車型字樣。安全部分則標準搭載 Toyota Safety Sense 2.5+ 系統。
動力配置方面，2022 年式 Highlander Bronze Edition 熱效率 41% 的 2.5 升直列 4 缸 Atkinson 循環自然進氣汽油引擎，搭配 2 具電動馬達構成第四代 Hybrid 油電複合動力系統，可輸出 243hp 綜效最大馬力。
Highlander 車系以北美及中國大陸市場為銷售重點，國內總代理和泰汽車並未正式導入，路上所見的些許各年式車輛屬貿易商、車主自行引進或駐台外交單位用車為主。