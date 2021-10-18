鴻海科技日公布三款電動原型車　Model C 國產電動休旅車將在 2023 年上市　

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裕隆集團嚴陳莉蓮執行長(右)與鴻海郭台銘創辦人(左)一同於 Model E 科技創新的豪華旗艦轎車前合影。Model C
Model C 是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電 5+2 七人座 SUV。在規格方面，總長度達到 4,640mm，並擁有 2,860mm 軸距表現，官方宣稱後座擁有 165mm 的膝部乘坐空間，比一般 65% 車型多了 100mm，而對稱式的極簡化中控台設計也來帶豐富的置物空間配置。鴻海也指出，為體貼年長者上下車的便利性，後門最大開啟角度達到 70 度，也比一般多數的車款多出 10 度以上。
動力配置部分，Model C 具備最高 400 匹與 700Nm 最大輸出表現，搭配優異的 0.27Cd 低風阻車身設計，使得 0-100km/h 加速僅需 3.8 秒，同時亦有每 100 公里 13.4kWh 的耗能，行駛成本每公里約 0.5 元，最高續航表現達 700 公里。
Model E
Model E 同樣是以開放平台模組化打造所延伸的旗艦電動房車，其中外型是鴻華先進與汽車設計公司賓尼法利納 (Pininfarina) 共同開發，其總長度達到 5,100mm、寬度為 2,000mm，軸距 3,100mm，鴻海稱作該車為"老闆車"，足以見得本車的旗艦地位。內裝方面規劃豪華、舒適取向，且著重於後座買家需求，導入 Ottoman 座椅成為專屬行動辦公室，搭載科技配備，可將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，另外還有臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等系列智能應用科技導入。
此外，Model E 採前 150kW、後 400kW 兩組電動馬達，動力性能輸出可達到約 750 匹馬力，0~100km/h 加速更僅需 2.8 秒就可完成，且透過降低形狀阻力、空力分離策略讓車身的風阻係數僅有 0.22Cd，具備 750km 超長續航力，同時搭配電子限滑差速器、電控 VCU 動態系統以及專屬懸吊配置，提供更優異的操駕性能。
Model T
最後一款 Model T 是款定位在城市用大眾運輸工具，外型上採對稱簡約風格設計，全車配置節能 LED 燈組、電子後視鏡來增加未來城市的辨識度，同時車頭、車側與車尾也都配有 48 吋 LCD 屏幕讓車輛的顯示資訊更加豐富。進到車內，駕駛台以三組液晶螢幕組成，整合儀表、車輛功能鍵與行車視野系統，車內也提供相當明亮的燈光與氣氛燈營造出溫馨舒適的乘坐體驗。
車輛性能方面，官方雖然未公布 Model T 輸出值表現，但最高時速可以達到 120km/h，並具備 397 公里以上的續航表現，足以滿足市區乘載使用。另外 Model T 完成了 20 萬公里加速耐久以及 1000 小時剛性強度測試，確保車體結構的強度。安全配備部分，Model T 是台灣首款搭載內輪差警示系統的巴士，利用視覺、燈光照地燈以及聽覺蜂鳴器來警示其他用路人。
此次在鴻海科技日三款電動原型車均為裕隆集團與鴻海集團共同努力開發的成果，透過 MIH 平台展現自主研發電動車的科技結晶，且具有相當高的成熟度。而 Luxgen 也將成為鴻華先進在台灣的第一個客戶，透過 Model C、Model E 來承襲既有的產品設定，邁向電動車智能化的未來。