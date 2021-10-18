癌患擔心出門染疫？醫師：在家也能化療

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台灣新冠疫情逐漸趨緩，不過，對於正在接受治療的癌症患者來說，頻繁往返醫院還是難免擔心染疫！日前有標靶藥物失效的肺癌患者，甚至因為擔心住院風險、又害怕化療副作用，一度想放棄治療。
對此，高雄市立大同醫院副院長、高雄醫學大學附設醫院胸腔科主治醫師洪仁宇指出，年長、有共病，交通往返不便，又或是真的很擔心在疫情期間外出、往返醫院的肺癌患者，需要化療時可與醫師討論，選擇合適的口服化療藥物，一樣可以達到疾病控制的效果。
擔心出門染疫？肺癌患者也可在家化療
洪仁宇醫師指出，使用針劑化學治療，為了保護病人的血管，化療前醫師會建議病人住院接受一個小型手術、植入「人工血管」。但在疫情期間，尤其前一陣子有醫院傳出院內感染，真的就有病人不願住院、甚至排斥到院來接受人工血管的注射。最後經過溝通，選擇使用口服化療藥物。
洪仁宇醫師指出，肺癌目前口服化療藥物有兩種，一種是一週吃一次、吃兩週休息一周。另外一種則要每天吃、吃藥頻率比較高，可以看病人的接受程度來選擇。口服化療藥物除了可以作為疫情期間、減少往返醫院的治療選項之外，也適用於無法耐受傳統化療藥物副作用的患者。
他指出，以肺癌常用的鉑金類化療藥物為例，其副作用除了噁心、嘔吐之外，也可能造成白血球、紅血球、血小板降低，以及影響腎臟功能等。對於身體狀況無法負擔的病人，像是年紀比較大、腎臟功能不好，或有其他共病時，也可以考慮使用口服化療藥物替代。
年長、共病、怕副作用？口服化療一樣有療效
鑒於部分患者聽到化療、便擔心副作用而卻步，洪仁宇醫師表示，口服化療藥物對於年長者來講，普遍接受程度還「滿好的！」「先前有些病人在治療前還是很擔心副作用，但接受了第一次、第二次的治療之後，你再去問他有沒有什麼不舒服？病人就告訴你，這個沒有他之前想像的那麼可怕吶！」
過去十年，包括標靶藥物、免疫治療藥物、抑制血管新生等藥物等陸續問世，雖無法治晚期肺癌、但可以延長存活。「化療藥物仍有其角色」！重要的是，選擇適當的病人、使用對患者來講有療效的藥物。「我們也看過單獨使用口服化學治療藥物，就能維持存活超過兩年、超過三年！」
不能開刀也能續命！晚期肺癌靠藥物組合 接力延長存活
甚至曾經有病人，確診肺癌後經基因檢測沒有合適的標靶藥物，所以只能選擇使用化療。沒想到化療用了幾年之後，新的標靶藥物問世了，剛好適合這名患者、就使用標靶藥物接續治療。「如果當時沒有使用化學治療藥物，後來就沒有機會使用標靶藥物！」
我國一年新增超過一萬五千名肺癌患者，十多年來肺癌始終位居癌症死因榜首。直到近年死亡率終於開始降低！洪仁宇醫師指出，我國第一期肺癌佔率從十年前的十四點多%，到一百零七年時已經有將近三十％。「早期發現、早期治療，可以得到很好的治療成果。」但很可惜的，仍有超過一半肺癌患者發現時已是第三期晚期或是第四期，無法手術治療。
所幸各種新藥陸續問世，雖然無法治癒晚期肺癌、但可以延長患者存活。「對醫師來說，所期待的就是透過多種藥物、不同的搭配，或是階段性使用適合病人的藥物，讓這些沒有辦法開刀的肺癌病人，也可以有機會轉變成類似慢性病的治療！」