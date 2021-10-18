鼻塞是過敏？鼻竇炎？鼻咽癌？醫：單側鼻塞兩周盡早就醫！

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴盈達醫師表示，鼻塞最常見的原因不外乎就是感冒、過敏、鼻竇炎等，當中又以過敏為台灣常見鼻塞原因，也就是民眾常聽到的過敏性鼻炎。
台灣氣候多為濕熱，容易孳生塵螨等過敏原，引起身體的過敏反應。過敏性鼻炎常見特徵包括了兩邊同時鼻塞、也可能左右兩邊輪流鼻塞，常合併鼻癢、打噴嚏、流鼻水、眼睛癢、皮膚癢等。
鼻竇炎和過敏性鼻炎相似，常會讓人混淆，有別於過敏性鼻炎起於對過敏原的過敏，鼻竇炎主要發生原因是因為感染，也就是位於鼻腔內的鼻竇，因感冒等原因造成的細菌感染或黴菌感染等，所形成的發炎情況。
單側鼻塞等兩周早就醫，可能為鼻竇炎或鼻咽癌！
鼻塞即便看似小問題，但也可能是疾病警訊，應留意相關細節，例如前述的鼻竇炎，又或者是鼻咽癌等癌症問題，一樣都可能造成鼻塞，但常見為單側鼻塞。
賴盈達醫師解釋，一般而言感冒或過敏所引起的鼻塞，因是全身性的免疫反應，鼻塞時會多以兩側出現或輪流呈現。但特定鼻竇炎、鼻咽癌等等的腫瘤疾病引起的鼻塞則非如此，因此常常多以單側呈現為主，且也可能因為神經壓迫的原因形成上述這類不尋常症狀，包括了單側鼻塞、頭痛或頭暈、視力模糊、膿鼻涕、臉部脹痛、脹麻、流鼻血、味覺喪失等。若以上這些症狀，時間超過兩個星期，宜盡速就醫。
婦單側鼻塞不見好轉，檢查驚見大塊黑影！
賴盈達醫師舉例，近日診間來了一位年約60歲婦人，告知左側鼻塞已有一段時間不見好轉，且隨時間漸漸出現臉部脹脹的感覺，還有黃色濃痰、視力模糊等，經內視鏡檢查竟見在鼻竇開口有一個體積相當大的黑影，原來是左側鼻竇嚴重發炎化膿，更進一步檢查發現是因黴菌感染所致，因此出現這些異常症狀。值得慶幸的是並非癌症，否則依症狀來看恐怕拖延已久，再次提醒民眾特別留意單側鼻塞等症狀。
遲未改善恐釀慢性病，醫籲過敏性鼻炎早治療！
即便是雙側鼻塞、確定是過敏性鼻炎，賴盈達醫師也提醒應盡早治療，因為過敏性鼻炎雖然通常並不嚴重，但很有可能在身體形成一連串的影響，進而造成各種疾病、慢性疾病。
賴盈達醫師舉例，情節較輕者像是過敏性鼻炎就常因為鼻涕倒流，進而引起過敏性聲帶炎，造成喉嚨搔癢、沙啞、卡痰等。但常見過敏性鼻炎患者以嘴巴呼吸，嘴巴呼吸不僅容易造成口乾舌燥，也容易因此孳生細菌，進而形成口臭、牙周病、蛀牙等。除此之外不少研究也認為，過敏和失智症、心腦血管疾病、慢性呼吸道疾病等有所關聯，提醒民眾盡早就醫治療。
鼻塞的治療上，自然是以改善根本問題為主，以最常見的過敏性鼻炎來說，普遍會先以口服藥物或噴劑進行，視情況調整。也建議患者調整作息，避免菸酒，多運動等，養成良好的生活習慣，因為過敏和免疫有關，免疫力的好壞則看日常生活。並且也建議檢視生活環境，控制濕度、定期清掃房間，以避免灰塵、塵螨等隨電風扇、冷氣等在房間內到處飄散。在進行生活改善後，若還是有不舒服，則可考慮進行手術，方式繁多，包括傳統切除手術、新型的雷射手術等，將腫脹的鼻黏膜組織縮小。
不論如何，還是再次提醒，鼻塞事小，但也有可能是嚴重問題，應盡早檢查確認原因，並加以改善及治療，以免後續產生更多不必要的健康問題。