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肌瘤壓迫膀胱 出門頻繁跑廁所
林口長庚紀念醫院婦產部及桃園長庚紀念醫院海扶刀中心主治醫師陳威君表示，瀰漫性子宮肌瘤產生的壓迫性頻尿，當時嚴重影響王小姐的生活，王小姐求醫時描述，不論出門爬山或遊玩，都必須頻繁跑廁所，「出門旅行第一件事就是要找廁所在哪裡」，這也導致她玩興大減，愈來愈不願意出遠門。
子宮塞滿肌瘤 海扶刀治療保全子宮
由於肌瘤密布整個子宮，若是單純切除肌瘤，術後可能子宮也傷痕累累，根據王小姐年紀，陳威君醫師建議，除了切除子宮外，就只能透過海扶刀治療，保全子宮。
超過20多顆子宮肌瘤在海扶刀的超音波能量照射下，組織漸漸凝固性壞死，有些萎縮後被身體吸收，有些則間斷性排出。術後王小姐因肌瘤而壓迫膀胱的症狀已明顯改善。
30歲以上婦女 每五人就有一人有子宮肌瘤
陳威君醫師提醒，海扶刀術後，也必須搭配良好的生活型態，適當的運動、規律的作息、均衡的飲食、保持愉快的心情、增强自身免疫力，才能有效幫助肌瘤的吸收縮小。
陳威君醫師表示，子宮肌瘤屬良性腫瘤，多發生在30歲以上的女性身上，且發病率高達20%，在婦產科門診中，經常看到求診的婦女們因肌瘤的症狀，導致經血量增多、經痛，影響到日常生活的運作，就必須就醫評估處置。
資料來源：健康醫療網 出遊老是尿急找廁所 40歲女就醫發現子宮滿滿肌瘤如釋迦
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