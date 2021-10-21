97天、48州、56,327公里，Volkswagen ID.4創電動車單一國家最長連續行駛紀錄
Volkswagen正積極建構擴大電動車陣容，但目前仍有不少消費者對電動車抱持疑慮觀望態度，主要原因仍是來自於里程焦慮，對此Volkswagen用ID.4用超過3個月時間造訪美國48州，里程超過5萬6千多公里，此舉不僅創下紀錄同時也展現地動車也能進行長途旅行。
Carture 車勢文化
2021-10-21 00:25:20
未來汽車將朝電動車發展，其中Volkswagen便是相當積極轉型的品牌，但不少消費者仍對電動車抱持著觀望態度，不夠完善的充電設備也讓許多人有里程焦慮，對此Volkswagen日前則用行動證明電動車也能長途旅行。
先前Volkswagen規劃開著ID.4造訪美國經銷商旅行，期間團隊經過美國48州，造訪600多間Volkswagen經銷商，當中也停靠208座充電站替ID.4補充電量，而這趟旅程共計耗時97天完成，行駛里程也高達56,327公里，然而此舉也創下電動車在單一國家連續行駛最多里程紀錄，同時也展現電動車在美國也能長途旅行。至於消費者擔心的充電設備，Volkswagen預計於2025年在美國會建設1,800座充電站。