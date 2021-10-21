特企／全民控糖時代　LINE衛教機器人掌握患者健康資訊

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社團法人糖尿病衛教學會最新針對百位糖友的現況調查顯示，糖友自確診以來經常感到困擾與不便，超過九成(95%)糖友希望能有方便、正確且即時的管道獲得糖尿病相關資訊，細究原因發現，由於看診時間有限，難以好好詢問心中的疑惑，因此，除了醫療團隊提供的資訊外，多半透過網路的網友經驗分享(54%)，或是親友口耳相傳(54%)蒐集糖尿病相關資訊。
然而，在搜尋相關資料的過程中，卻有近六成(55.5%)反映找不到具有可信度的衛教資訊來源，也有五成(50%)表示找到的資訊不適用於自身狀況，甚至有超過五成(51.7%)確診不滿一年的糖友則認為衛教資訊複雜，不易閱讀。社團法人糖尿病衛教學會糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖尿病是一場長期抗戰，這群新確診的糖友，更需要在一開始就打好疾病衛教基礎，以幫助疾病獲得最好的控制，顯見目前的糖尿病疾病衛教管道及資訊仍有很大的精進空間。
整合現有衛教資源 以「糖尿病智慧好幫手」LINE衛教機器人與糖友即時互動
為解決糖友資訊不滿足的困擾，學會於今年(2021)推出「糖尿病智慧好幫手」LINE聊天機器人服務，集結醫師、個管師、營養師等糖尿病照護專業團隊，彙整糖友常見的糖尿病共病、飲食控制、藥物使用、運動方式、心理健康及常見迷思等各種問題彙整成千筆資料的大題庫，糖友可以就自身疑問在「糖尿病智慧好幫手」發問並獲得即時回覆，不用再循求「鍵盤醫師」。
糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖尿病智慧好幫手的操作模式相當便捷，國人普遍熟悉通訊軟體LINE的使用方式，也不用另外下載其他應用程式，即使是高齡糖友也能簡單上手。除了聊天機器人的即時問答功能外，也整合學會與國健署等具有公信力的衛教資源並加以明確分類，民眾可以於選單區點選閱讀；糖尿病智慧好幫手亦有定期推播，幫助糖友與照護者了解正確糖尿病資訊。
逾半數糖友血糖控制不及格 醫：建立用藥安全觀念是關鍵
根據台灣糖尿病健康促進機構品管調查研究指出2，高達六成(55.9%)糖友未達到糖化血色素小於7.0%的治療目標。「沒有症狀不等同於血糖控制良好」馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科李淳權醫師說明，血糖若控制不佳將會影響全身大小器官，甚至進一步產生腎臟病變、心血管疾病、中風、視力損傷、神經受損、糖尿病足等併發症；美國糖尿病協會(ADA)與歐洲糖尿病協會(EASD)先前共同發表治療指引就指出，「併發症管理」是第二型糖尿病的重點治療目標。因此，制定治療目標並規律回診用藥是糖尿病治療重要關鍵，患者應該及早接受糖尿病治療，透過規律用藥搭配生活習慣的改善以穩定血糖並延緩心、腎等併發症的發生。然而糖友常因為不了解血糖治療目標、對藥物抱持著成見等原因抗拒治療，使血糖控制成效大打折扣。
許多糖友對降血糖藥物存有誤解，甚至因為誤以為藥物會傷及肝腎或是以為只有出現症狀才要吃藥等理由自行減藥、停藥，導致病情加重，增加併發症風險。李淳權醫師指出，糖尿病治療藥物隨著醫藥技術的進步更具安全性與方便性，除了一天一顆為治療趨勢，現階段已有不易造成腎臟負擔或是低血糖的降血糖藥物，即使是腎功能不佳的糖友不需要調整劑量也可以使用。對於治療有疑慮的患者也可以與醫師討論或是到糖尿病智慧好幫手取得正確用藥資訊，呼籲糖友應建立用藥安全觀念，切勿自行減藥、停藥，並落實血糖監測與做好併發症風險評估。
目睹親友因糖尿病併發中風 糖友更渴望有完整、即時衛教資訊幫助達到控糖目標
糖友張小姐也分享自身治療經驗，她本身有糖尿病家族史，但由於身體並未感到不舒服也就沒有認真了解過糖尿病，直到健檢時發現血糖值過高，前往就醫才確診糖尿病。張小姐坦言，她因為周遭有糖尿病併發中風的親友，所以面對血糖治療相當積極，但剛確診時對於用藥、飲食控制、血糖監測等問題感到茫然無措，上網搜尋卻發現找不到所需要的資訊，也擔心找到無法辨別的錯誤資訊而影響治療，所幸，在個管師推薦而開始使用糖尿病智慧好幫手，提問都能獲得即時回覆，衛教資訊豐富加上內容有學會把關，使用上感到相當安心與便利。
糖尿病照護逐漸走向個人化與數位化，受新冠肺炎影響，國內糖友也逐漸習慣透過數位方式與醫護團隊聯繫。王治元理事長分享，未來糖尿病智慧好幫手會繼續擴充資料庫內容，也會規畫更豐富的衛教文章與影音以滿足更多糖友與照護者的資訊需求，期盼透過糖尿病智慧好幫手的推廣能讓糖尿病照護更具有即時性，當糖友的問題獲得解決，也就會提高治療意願，更有助於達成血糖控制目標。
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