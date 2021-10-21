美國調查 2021 全球最有價值品牌：賓士居豪華汽車品牌之冠
Mercedes-Benz 再度榮獲 2021 全球最有價值豪華汽車品牌，更是前十名中唯一的歐洲品牌。根據美國知名品牌顧問公司 Interbrand 最新發佈的 2021 年全球百大最有價值品牌排名中， Mercedes-Benz 連續 6 年蟬聯「年度最有價值豪華汽車品牌」最高殊榮，與 2020 年相比，品牌價值成長 3%，估計達到 508.66 億美元，是榜單前十名中唯一的歐系汽車品牌。
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2021-10-21 17:55:00
Mercedes-Benz AG 行銷副總裁 Bettina Fetzer 表示：「我們很榮幸能再次名列全球品牌價值前十名，並且能持續提升品牌價值，這無疑是對整個品牌策略的一個肯定。以品牌定位而言，Mercedes-benz 從過去傳統豪華定位，逐漸轉型，賦予更現代化的詮釋，像是更具親和力、創新及個人化，激發對於永續移動的熱情及更多創新的發展。」
持續擴展更多可能的 Mercedes-Benz，正以「Lead in Electric」和「Lead in Car Software」的品牌主張，依照個別市場的狀況，於 10 年內邁向全面電動（All-electric）的品牌願景。
美國品牌顧問公司 Interbrand 自 1999 年開始蒐集以及分析世界最有價值的品牌。 Interbrand 根據三個標準對所有入選品牌進行評審，其中包含 “品牌產品或服務的財務績效” 、 “品牌在購買決策過程中的角色” 和 “品牌在確保未來企業收益方面的實力”。 Interbrand 是第一家開發通過 ISO 10668 認證的品牌評估公司，該國際標準設定評估基準，並精確為品牌分類。 Interbrand 排名可在以下網站找到：http://mb4.me/BestGlobalBrands_MBTW