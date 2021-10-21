▲ 保時捷前三季銷售成績亮眼 台灣市場持續穩健成長

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2021 年前三季，台灣銷售成績持續穩定成長，整體交車數較去年同期增加 11%，全車系皆有強勢表現。前 9 個月共交車 3,275 輛，其中 Cayenne 和 Macan 為最受歡迎的車系，而 Taycan 緊追在後。由於保時捷純電跑車的卓越性能，以及台灣保時捷打造完善的環島充電網路，Taycan 於第三季維持亮眼銷售量；全車系交車輛皆高出期待值，包含了在各自同級距中皆領先其他品牌的 911 和 718 車系。
銷售數字亦顯示未來一年的莫大潛力，台灣市場訂單數較 2020 年第三季成長了 41%。台灣保時捷總裁 Mathias Busse 說道：「我們很慶幸見到台灣市場的需求持續成長，尤其在此特殊時期下，我們仍面臨著疫情影響下的各種困難。台灣保時捷今年前三季維持交車動能，截至今日之數據顯示了市場潛力。連同我們的經銷商夥伴和供應商，台灣保時捷很榮幸獲得消費者的肯定，因此我們更將努力不懈、持續為所有車主提供最全面的支持和服務。」
全球銷售市場需求均蓬勃發展
成長幅度最大的市場為美國：保時捷在 2021 年前九個月交車數量達 51,615 輛，與去年同期比較增加 30%，在北美的強勢定位也反映在 J.D. Power 最新的新車魅力調查（APEAL）中，調查結果顯示，保時捷與往年一樣，仍然是顧客心中最具吸引力的高級品牌，綜觀整個美洲市場，保時捷總共交出 63,025 輛，比 2020 年前三季成長 29%。綜觀全球市場，保時捷在亞太、非洲及中東地區增長了 12%，三個地區總交車數共 97,841 輛。保時捷的跑車在歐洲也大受歡迎，歐洲市場交車總數共 56,332 輛，較去年同期成長 2%，德國對保時捷的需求也成長 9%，從一月到九月交車數達 19,099 部。
|Porsche AG 交車數量
1月–9月
2020
2021
成長率
|全球
191,547
217,198
+13%
|歐洲
55,483
56,332
+2%
| 德國
17,462
19,099
+9%
|美洲
49,034
63,025
+29%
| 美國
39,734
51,615
+30%
|亞太、非洲及中東地區
87,030
97,841
+12%
| 台灣
2,952
3,275
+11%