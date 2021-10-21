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保時捷前三季銷售成績亮眼 台灣市場持續穩健成長

▲ 保時捷前三季銷售成績亮眼 台灣市場持續穩健成長
▲ 保時捷前三季銷售成績亮眼 台灣市場持續穩健成長

2GameSome - 有車賞

2021-10-21 17:55:00

保時捷於今年前三季成績斐然，2021 年 1 月至 9 月間，保時捷全球交車數總計 217,198 部，較去年同期增長 13%。全球市場需求皆正成長，尤其美國市場表現強勁。

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所有車系之中，Cayenne 仍然是最受車主青睞的車款，前三季全球交車數達 62,451 部，Macan 以 61,944 部居次，成長率達 12%。保時捷首款純電跑車 Taycan 亦深獲歡迎，全球交車數達 28,640 部，甫上市第二年就與保時捷經典跑車911並駕齊驅。911 車系則達 27,972 輛的交車數，成長率為 10%。今年 718 Boxster 和 718 Cayman 銷售量達 15,916 部，較去年同期增長 1%；Panamera 車系則是保持去年的水平，以 1% 成長率達到 20,275 輛交車數。

2021 年前三季，台灣銷售成績持續穩定成長，整體交車數較去年同期增加 11%，全車系皆有強勢表現。前 9 個月共交車 3,275 輛，其中 Cayenne 和 Macan 為最受歡迎的車系，而 Taycan 緊追在後。由於保時捷純電跑車的卓越性能，以及台灣保時捷打造完善的環島充電網路，Taycan 於第三季維持亮眼銷售量；全車系交車輛皆高出期待值，包含了在各自同級距中皆領先其他品牌的 911 和 718 車系。

銷售數字亦顯示未來一年的莫大潛力，台灣市場訂單數較 2020 年第三季成長了 41%。台灣保時捷總裁 Mathias Busse 說道：「我們很慶幸見到台灣市場的需求持續成長，尤其在此特殊時期下，我們仍面臨著疫情影響下的各種困難。台灣保時捷今年前三季維持交車動能，截至今日之數據顯示了市場潛力。連同我們的經銷商夥伴和供應商，台灣保時捷很榮幸獲得消費者的肯定，因此我們更將努力不懈、持續為所有車主提供最全面的支持和服務。」

全球銷售市場需求均蓬勃發展

成長幅度最大的市場為美國：保時捷在 2021 年前九個月交車數量達 51,615 輛，與去年同期比較增加 30%，在北美的強勢定位也反映在 J.D. Power 最新的新車魅力調查（APEAL）中，調查結果顯示，保時捷與往年一樣，仍然是顧客心中最具吸引力的高級品牌，綜觀整個美洲市場，保時捷總共交出 63,025 輛，比 2020 年前三季成長 29%。綜觀全球市場，保時捷在亞太、非洲及中東地區增長了 12%，三個地區總交車數共 97,841 輛。保時捷的跑車在歐洲也大受歡迎，歐洲市場交車總數共 56,332 輛，較去年同期成長 2%，德國對保時捷的需求也成長 9%，從一月到九月交車數達 19,099 部。

Porsche AG                                                  交車數量

19

2020

2021

成長率

全球

191,547

217,198

+13%

歐洲

55,483

56,332

+2%

    德國

17,462

19,099

+9%

美洲

49,034

63,025

+29%

    美國

39,734

51,615

+30%

亞太、非洲及中東地區

87,030

97,841

+12%

    台灣

2,952

3,275

+11%

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