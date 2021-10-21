▲ Mazda 擴大 SUV 陣容迎接全球休旅熱潮 CX-60 / CX-70 / CX-80 / CX-90 敬請期待！

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Mazda 致力於在「堆疊基石」策略的概念下，透過將技術資產積累為各項基石，分階段性的逐步進行技術開發及產品發展，並以組合規劃、通用平台和靈活生產等開發製造的流程創新，有效率地實現品牌長期穩健發展的目標。自 2018 年起，Mazda 運用「SKYACTIV 多元擴充模組平台」提供配置橫置動力結構的許多小型產品，例如全新世代的 Mazda3 與 Mazda CX-30，接著將推出縱置動力結構的大型產品，延伸出更多符合多元需求的 SUV 車型，包含 Mazda CX-60、CX-70、CX-80 以及 CX-90，都將在 2022-2023 年之間逐步於全球指定市場發表。另外，專屬美國市場所開發設計的 Mazda CX-50，則是一款與 Mazda3 及 CX-30 同屬小型平台產品線的跨界 SUV，在 2022 年 1 月將於美國阿拉巴馬州的 MTMUS 工廠投入量產，並同時與近期完成改款的 CX-5 並行，成為美國市場新世代核心車型成員。CX-50 的 AWD 系統具有出色的道路和越野駕駛性能，同時憑藉著更大的後車廂空間，進一步爭取喜好露營等戶外活動的消費族群青睞。





Mazda CX-60、CX-70、CX-80、CX-90 代表的是新世代大型 SUV 產品陣線，將提供兩種車體型式搭配二排或是三排座椅配置，針對不同市場需求來滿足消費者。例如對於日本與歐洲市場狹窄道路與停車空間有限的環境，Mazda 將提供二排座椅的 CX-60 與三排座椅設定的 CX-80；寬車體型式的 CX-70 及 CX-90 則是提供如北美或是其他偏好較大車身尺碼的市場，分別以二排及三排座椅的配置，具備寬裕的空間機能性來滿足車主的多元生活需求。





多元動力系統解決方案 穩步邁向碳中和目標





面對全球汽車產業的電動化浪潮，以及回應每個市場不同的動力組合和消費者需求，Mazda 同步推展動力系統的多元解決方案，積極朝碳中和環境鋪路。例如對於電動化產品接受度與普及度相對較高的歐洲市場，將導入具直列 4 缸汽油引擎的 plug-in hybrid 動力系統、結合 48V mild hybrid 動力系統的新世代直列 6 缸 SKYACTIV-X 汽油引擎 與 SKYACITV-D 柴油引擎；需求高動力輸出的美國市場，將引進直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎以及配置 plug-in hybrid 動力系統的版本；針對偏好潔淨柴油動力的日本消費者，則推出直列 6 缸 SKYACTIV-D 柴油引擎並搭配 48V mild hybrid 和 plug-in hybrid 動力系統。





台灣市場方面，為滿足廣大喜愛 SUV 產品的消費者需求，台灣馬自達將以更加完整的產品線布局來強化市場競爭力，全面提升品牌價值。展望未來，從都會時尚跑旅 CX-3 與跨界革新跑旅 CX-30 領軍的小型 SUV 市場，到廣受消費者歡迎且作為品牌主力中型 SUV 的 CX-5，將透過產品不斷優化與造型設計的更新持續進行銷售。後續台灣馬自達亦將研究導入對應各市場級距的最佳產品設定，滿足不同生活風格、不同人生階段消費者的用車需求。欲了解更多 Mazda 最新訊息與新車相關資訊，可造訪Mazda官方網站（http://www.mazda.com.tw/）



