印度在地化長軸版 全新 BMW 3 系列 Gran Limousine Iconic Edition 登場
BMW 日前宣布於印度市場推出 3 Series Gran Limousine Iconic Edition 長軸距版本，提供 330Li、330Ld 兩款汽、柴油動力，建議售價依序為 53,50,000 印度盧比、54,90,000 印度盧比起，且將在印度清奈工廠量產，為當地在地化生產的專屬車型。
7Car 小七車觀點
2021-10-21 17:55:40
3 Series Gran Limousine Iconic Edition 外觀上與歐規車型保持一致，不過為迎合當地消費者的喜好，軸距額外加長了 110mm，使得車身總長度達到 4,819mm，軸距為 2,961mm，相較於同屬在地化生產的華晨寶馬 3 系列 Li 有著異曲同工之妙，兩者軸距相同，僅有車身長度略有 10mm 的差距。配備方面自然也不馬虎，其中車頭的Iconic Glow Kidney 水箱罩標準搭載照明系統，從靜止發動到熄火，都能凸顯本車的地位與身分。
來到內裝，標準配備 12.3 吋數位儀表、10.25 吋多媒體觸控螢幕、水晶換檔旋鈕設計、後排座椅頭枕靠墊、全景玻璃天窗、前排舒適座椅、客製化“Vernasca”皮革、豪華後排座椅、自動倒車輔助、環境照明等舒適型豪華配備一應俱全。
動力表現上， 330Li 配置 2.0 升渦輪增壓四缸汽油引擎，搭配八速 Steptronic 運動自動變速箱，可產生 258 hp 和 400 Nm 的輸出值，0-100km/h 加速僅需 6.2 秒。330Ld 則採用 2.0 升渦輪增壓四缸柴油引擎，最大馬力 190 hp、最大扭力 400Nm，，0-100km/h 加速僅需 7.6 秒。
此次 3 Series Gran Limousine Iconic Edition 的推出成為繼中國大陸市場後的第二個在地化生產的長軸版車型，足以見得 BMW 對於印度市場的重視，也可以發現印度雖然深受疫情壟罩，但豪華車市場競爭仍相當激烈。