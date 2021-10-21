新台幣 199 萬元起　Infiniti Q50 300GT Silver Sport Shadow Edition 限

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Q50 300GT Silver Sport Shadow Edition 是以建議售價新台幣 197 萬元起的 Q50 300GT Silver Sport 為基礎所推出，在外觀部分搭載魅影套件，包含魅影黑進氣壩、魅影黑後視鏡及魅影黑曜鋁圈 (配胎規格為 245/40R19)，內裝則升級魅影黑頂蓬，車色部分提供晨曦白、魅夜黑及湛海藍共 3 款，每款各 10 輛。
配備方面，Q50 300GT Silver Sport Shadow Edition 擁有 ProACTIVE 智慧駕駛科技、DDS 動態數位懸吊系統、Apple CarPlay / Android Auto 整合系統等等。
動力配置方面，Q50 300GT Silver Sport Shadow Edition 搭載與 GT-R VR38 引擎系出同門的 3.0 升雙渦輪增壓 V6 引擎，於 6,400rpm 時可輸出 300hp 最大馬力，於 1,600~5,200rpm 間可輸出 40.8kg-m 峰值扭力，搭配 7 速手自排變速箱及後輪驅動。
裕隆日產汽車於今年 3/8 以新台幣 159 萬元起的價位，推出採用 3.0 V6 雙渦輪增壓動力的 Q50 300GT，掀起豪華性能房車間的話題，如今在最高規格的 Silver Sport 上限量提供 30 輛 Shadow Edition，有意入主的準消費者可把握此機會。