Ford 英國車輛動力系統工廠將在 2024 年轉型品牌歐洲首座純電動車零件製造廠

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Ford 對此將投資 2.3 億英鎊來進行轉型，搭配來自英國政府的 Automotive Transformation Fund 汽車業轉型基金補助，可確保現有員工的工作崗位，至 2024 年完成轉型並開始生產後，將成為 Ford 在歐洲的第一座自有的純電動車零組件生產基地，年產能約為 25 萬組。
過去 Halewood 工廠為 Ford 與 Magna 長達 20 年以上之合資企業 Getrag Ford Transmissions 的一部分，今年稍早 Ford 完全收購該廠，目前所製造的乘用車及商用車動力系統全數為外銷用，範圍橫跨 15 國。
Ford 預計在 2030 年時達到歐洲市場乘用車 100% 純電動化，商用車則有 2/3 為純電動或插電式油電複合動力，透過今年稍早宣布土耳其 Otosan 廠自 2022 年起負責製造 E-Transit，Kocaeli 廠自 2023 年起製造新世代純電 Transit Custom，德國科隆廠自 2023 年起則生產平價化純電動乘用車，以及羅馬尼亞 Craiova 廠自 2024 年起生產純電動輕型商用車等作為，均有助於實現電動化的願景。