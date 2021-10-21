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5 年內推出 10 款電動車　Honda e:N 電動子品牌大軍強勢登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-21 17:55:40

Honda 日前舉行線上發表會宣布未來在中國大陸市場的電動化策略，並且推出電動子品牌 e:N，預告未來 5 年內將在中國大陸市場推出 10 款 Honda 電動車，朝向 2030 年全面電動化的目標。

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Honda e:N
Honda e:N
e:N series
在今年稍早時，Honda 已宣布主要販售市場朝向電動化目標，預計 2030 年電動車和燃料電池車在整體銷量中的比例提高到 40%，到 2035 年提高到 80%，然後到 2040 年達到 100%。為了加快穩定實現這項目標，Honda 預計到 2030 年之後，在中國大陸市場不再推出任何全新的汽油動力車型，並將針對現有的新車型進行電動化( (如 HEV 和 EV)。

Honda e:N
Honda e:N
Honda 將在中國大陸推出的電動子品牌 e:N 這個名字，其中"e:"來自“e:Technology”，代表 Honda 電動化技術的名稱。"N"代表“New/Next”，代表為下一代移動服務創新的價值。而 Honda 預計率先推出 e:NS1 和 e:NP1 兩款電動休旅車，將在 2022 年春季於中國大陸市場推出。除了前述兩款新車之外，Honda 也同步亮相 e:N COUPE Con​​cept、e:N SUV Concept 和 e:N GT Concept 三款概念車型，目標在未來 5 年內提供這些新車型。

Honda e:N
Honda e:N
e:NP1
Honda e:N
Honda e:N
e:NS1
當然除了專注電動新產品的開發，Honda 也將與廣汽本田和東風本田合資建立新型、高效、環保的電動車生產工廠，加強各自的生產體系和能力。在電池方面，Honda 也會加快與戰略聯盟夥伴寧德時代的合作腳步，進一步推出極具競爭力的電池供應體系。此外，Honda 計劃向全球出口在中國大陸開發和生產的 e:N 系列車型，以便為全球消費者提供全新的產品價值。而稍早推出的 Honda SENSING 360 最快將在 2022 年在中國大陸市場開始應用，預計 2030 年拓展至全球市場。

Honda e:N
Honda e:N
從圖左到圖右依序為 e:N SUV Concept、e:N GT Concept 和 e:N COUPE Concept。
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