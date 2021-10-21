成熟穩健 大器跑格　Ford Mondeo ST-Line Wagon 試駕

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新在哪裡？
●汽油動力取消，油電、柴油動力回歸，並且於柴油車型首度加入 AWD 系統
●取消房車，回歸單一 Wagon 車型選擇
●首次引進 ST-Line 車型，具有專屬運動化外觀空力套件(紅色剎車卡鉗、蜂巢狀水箱罩)、後私密玻璃、19 吋胎圈與紅色卡鉗
●內裝配有紅色車縫線、黑色頂篷
●導入電子換檔旋鈕、APA 停車輔助、Sony 音響系統
繼前一回試駕體驗 Hybrid 車型之後，此次帶來的 ST-Line 車型則是 Mondeo 車系首次在國內現身，整體風格與設計皆和國產 Focus ST-Line、Kuga ST-Line 相同，前臉採大型黑色亮面蜂巢水箱罩，向後延伸車身同色側裙、車尾下擾流板及大型後尾翼，搭配 19 吋雙色鋁合金輪圈及紅色煞車卡鉗，散發出濃厚性能味，而運動化的風格取向不免令人想到當年國產版本的 Soho RS 車型。
Ford Mondeo ST-Line Wagon 前臉採大型黑色亮面蜂巢水箱罩，兩側霧燈處的折線、氣壩造型營造與 Focus ST-Line、Kuga ST-Line 相同的家族面譜。
Mondeo ST-Line Wagon 車身尺碼長寬高分別是 4,890mm x 1,852mm x 1,535mm，軸距為 2,850mm，因配胎關係高度較 Hybrid 油電車型多出 10mm。
車尾保險桿下緣採同車色烤漆處理，並加入空氣分流器設計，排氣管雖為隱藏式設計，但透過雙邊尾飾管的點綴營造出更動感的氣息。
2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 全面搭載 Ford Dynamic LED 智慧頭燈， 支援 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統、AHB 自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、Follow Me Home 大燈安全照明、LED 日行燈及 LED 序列式方向指示燈等功能。
水箱護罩同為大型六角形設計，但採用黑色烤漆搭配蜂巢格狀。
保桿側邊新增一組前雷達提供 APA 系統作動使用。
19 吋性能化雙色鋁合金輪圈及紅色煞車卡鉗，散發出濃厚性能味。而原廠配胎為 Continental PremiumContact 6，尺碼為 235/40 R19。
ST-Line、AWD 車側銘牌標明最頂級的跑格定位。進入到內裝，ST-Line 車型採黑色頂篷、專屬皮椅和紅色縫線，並配有鋁合金材質的前座迎賓踏板、油門及煞車踏板，讓駕駛在打開車門的瞬間，就感受到性能氛圍。另外也配置 10.1 吋全彩液晶儀錶及 SYNC 3 8 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay 及 Android Auto，搭配原廠衛星導航系統，更添行車便利應用。此外，ST-Line 車型也較 Hybrid 油電版本多出 Sony 環繞音響系統與 12 具揚聲器，並提供電動尾門的選項，整體配備表現符合該車的產品定位。
三幅式皮質包覆方向盤兩側採透氣設計，後方設有換檔撥片，並提供多功能按鈕操作，盤徑大小適中，握感舒適，但扎實度略顯普通。
ST-Line 車型回歸與先前 EcoBoost240 相同的 10.1 吋半數位儀表設計，提供行車電腦、電話、音響、指南針、油耗及里程等資訊，提供相當足夠的車輛資訊。
8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，內建 SYNC 3 娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接及原廠中文衛星導航功能。
ST-Line 車型標準配備 Sony 音響系統，並整合空調介面，其按鍵排列組合與 Hybrid 有所不同，實體按鍵在操作亦相當直覺出色。
中控台下方提供 2 組 USB Type-A 插座及 1 組 12V 電源插座。
排檔操作改用與 Focus、Kuga 相同的電子線傳旋鈕方式。
排檔座右側功能鍵從上到下依序為 APA 自動停車輔助系統、怠速熄火開關與前車雷達開關。
中控台飾條採黑色鋼琴烤漆搭配類碳纖維紋路。
雙前座具備 10 向電動調整及駕駛座三組記憶功能，提供旗艦車款應有的配備表現。發泡棉設定相當軟硬適中，包覆性與支撐性達到水準之內。
後座空間受惠於長達 2,850mm 的軸距，保有相當寬敞充裕的乘坐感受。
後座提供空調出風口及 12V 電源插座。
Mondeo ST-Line Wagon 的標準行李廂置物空間為 500 公升，透過後座椅背 Extra-space 6/4 分離傾倒之下可提昇至最高 1,605 公升。
尾門較 Hybrid 車型多出電動啟閉裝置。
Mondeo ST-Line Wagon 相較於油電車型多出全速域 ACC 主動式定速巡航系統、APA 主動式全方位停車輔助系統及前／後方雷達 6 眼雷達。安全防護方面，Mondeo ST-Line Wagon 同樣具備 Ford Co-Pilot360 Technology 安全輔助科技，但相較於油電車型多出全速域 ACC 主動式定速巡航系統、APA 主動式全方位停車輔助系統及前／後方雷達 6 眼雷達，另外也包含 TSR 道路標誌識別輔助系統、ISA 智慧型速限輔助系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統，也配備 AHB 自動遠光燈、AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統、BLIS 視覺盲點偵測系統、CTA 倒車來車警示系統 (附後方來車方向警示）以及 7 具 SRS 輔助氣囊等都在配備清單之內。
動力配置方面，Mondeo ST-Line Wagon 採用 2.0 升 EcoBlue 直列 4 缸柴油渦輪引擎，搭配 8 速手自排變速箱與 AWD 系統，可於 3,500rpm 時可輸出 190ps 最大馬力，於 2,000~3,000rpm 時可輸出 40.8kg-m 峰值扭力，平均油耗為 14.3km/L。
實際上路，在 8 速自排變速箱與 AWD 系統的驅策之下，於市區行駛相較於先前的 Hybrid 車型整體的加速感受呈現較為線性，不會有引擎與油電轉換突然銜接的感受，不過變速箱在低速時有些微的頓挫感；在行駛高速路況下，此時重踩油門換檔則變得積極許多，同時車內隔音能有效蓋掉大部分的柴油引擎的聲浪，充分展現出中大型房車該有的舒適駕馭，同時也不失 Mondeo 一直以來的運動風格。
Mondeo 的前麥花臣、後多連桿的設計，維持一貫的紮實穩健的行路感，入彎時車頭指向性十分精準，其路面起伏與碎震都能夠有效吸收，整體調校在柔軟中帶有足夠的韌性，即使以較快的速度過彎，均沒有明顯的過度搖晃，帶給駕駛人十足的穩定感。
隨著中大型房車的式微，Mondeo 車系在產品週期尾聲以 D-Segment 旅行車身形挑戰同價格帶的 C-Segment 車款，雖然科技創新不夠吸引人，但具有車格與空間機能上的優勢，且論組裝品質、外型設計與安全配備也都面面俱到，想要入主一部成熟穩健的中大型旅行車款，或許現在就是最好的時機。