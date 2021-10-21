平價親民跑房車　新一代 Honda Civic Si 登場

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在外觀方面，Civic Si 配有專屬空力套件，水箱罩採黑色蜂巢狀樣式，下方還有紅色 Si 銘牌點綴。全新的前保險桿更具侵略性，同時後保險也經過重新設計，露出兩個超大的橢圓形排氣管。行李廂蓋、外後視鏡蓋與窗框均採用黑色烤漆處理，並搭配 10 幅式 18 吋鋁圈與行李廂蓋鴨尾，而輪胎規格則為 235/40 R18。另外在去年亮相的 Civic Prototype 所應用的 Blazing Orange Pearl 橘色塗裝也僅限定於此次發表的 Si 車型上。
進入車內，保留標準版 Civic 的鋪陳，但透過红色縫線、鋁合金踏板以及一體式運動化座椅營造出更熱血的氛圍。配備方面提供 7 吋數位儀表板、具備無線 Android Auto 和 Apple CarPlay 連結的 9 吋觸控螢幕，以及手機無線充電板、Bose 音響系統等。
動力部分，Civic Si 雖然同樣搭載 1.5 升 VTEC 渦輪增壓四缸引擎，搭經過重新提校之後，最大馬力擁有 200 匹的表現，而 260Nm 峰值扭力則較過往提前 300rpm 在 1800rpm 就可以產生，搭配換檔行程縮短 10% 的 6 速手排變速系統，能提供更優異的加速表現。此外，Civic Si 底盤方面也經過優化，前彈簧剛度提高 8%、後彈簧剛度則提高 54%，防傾桿直徑更粗，前方為 27mm、後方則為 18mm，轉向系統剛性亦增進 60%、精準度更高，並配有限滑差速器，大幅度提高操駕性能。排氣系統同步強化，與 Civic Touring 相比，排氣流量增加了 27%，同時為了增強引擎聲浪在座艙內熱血感受，Civic Si 亦配有主動式聲浪控制系統，可以配合引擎轉速提供熱血的聲音。
相較於頂級的 Type R，Civic Si 較親民的定位即有不俗的性能表現，在北美市場深受當地消費者喜愛，而此次發表的第十一代車型所提供的動力與配備，相信仍會延續平民跑房車的第一地位。