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氫燃料遙控模型車　Toyota Mirai"Mini"登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-21 17:55:40

新能源汽車可說是近期相當火熱的議題，除了電動、油電成為市場發展的主力之外，亦有乙醇、生物柴油、液化石油氣 (LPG)與氫燃料等代用燃料技術，其中 Toyota 仍對於傳統内燃機技術不遺餘力，也致力於推動氫燃料車的發展，更於 2020 年底推出第二代 Mirai，甚至在今年還在賽場上利用 Corolla Sport 氫燃料賽車來收集相關技術應用的數據。

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然而為了實現氫燃料技術的其他應用，Toyota 日前在英國找上 Bramble Energy 新能源技術公司與 Tamiya 模型公司，共同打造出比例為 1/10 的 Mirai 遙控氫燃料模型車。

從外觀上來看，由 Tamiya 打造的 1/10 第二代 Mirai 模型車，雖然整體比例不是很明確，但整體細節卻是相當到位，包含大面積氣壩、分離式頭燈組等等，甚至用上了與實車相同的 Scarlet Flare 紅色烤漆。至於車殼底下，則是以 Tamiya TT-02 底盤為基礎，讓 Bramble Energy 將原本的電控馬達系統改換為氫燃料電池，包括電路板、控制系統和儲氫罐都是專屬打造而成。

在續航表現部分，這部 Mirai RC 遙控車能產生 20kW (約 0.03hp) 最大馬力來驅動四顆車輪，同時受惠這套 FCEV 技術，續航力也是採傳統電池 RC 模型車的兩倍。值得一提的是，車上的氫燃料罐是採可拆卸設計，原廠提供兩組，可在燃料耗盡時快速更換。Mirai 車系最早在 2014 年 11 月舉行的洛杉磯車展發表，國內曾在 2016 年於高雄舉辦的「氫能城市論壇」展出實車，呈現 Toyota 在新能源車型領域的開發技術。

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