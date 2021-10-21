新台幣 1,280 萬元起　Maserati MC20 正式在台上市

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外觀方面，MC20 擁有相當流線的造型，在沒有活動式空力套件的輔助下，就擁有低於 0.38 的風阻係數。Maserati MC20 的進氣壩令人聯想到 MC12，引擎蓋上也有著三叉戟造型的開孔設計，兩側的導流設計提供高速時下壓力提高穩定度。輪圈採用前後 20 吋的配置，車身長寬高為 4,669mm x 1,965mm x 1,221mm。
內裝方面，MC20 以碳纖維包覆的中央控制台整合多項功能 ，包含智慧手機無線充電、四種駕駛模式 (GT、濕地、運動、賽道、ESC 關閉)、多媒體系統控制以及扶手下方的置物空間。其他控制按扭皆位於方向盤，左側引擎啟動鈕，右側則是彈射起步功能，整體算是相當方便。駕駛艙的設計和跑車座椅，兩者採藍色線條輔以裝飾，提高駕駛者的熱血氛圍，同時也不失質感取向。
動力配置方面，MC20 採用 3,000cc V6 雙渦輪雙燃燒系統 Maserati Twin Combustion (MTC)，最大馬力擁有 621hp 在 7,500rpm 產生，最大扭力 730Nm 在 3,000-5,500rpm 可以產生，進氣系統採用側置雙渦輪，搭配電動洩壓閥，零百在 2.9 秒內可以達成，極速可到達 325 km/h 以上，懸吊系統採用前後雙 A 臂，搭配後輪驅動以及後輪自鎖式機械限滑差速器 (可選配電子差速器)。
相較於 Maserati 目前強調乘坐舒適或者機能性的主流產品，定位於純種跑車的 Maserati MC20 無論身形與設計元素不免讓人想到當年的 MC12，硬派以及強調性能的定位，有望再次展現當年義大利三叉戟跑車的風采。