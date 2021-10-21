我國自主研發　MIH Model C、Model E 及 Model T 實拍

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MIH 在現場展出 Model C 休旅車、Model E 轎車及 Model T 電動巴士，其中 Model C 休旅車與 Model E 轎車在台灣市場將以 Luxgen 品牌，作為新一代車型上市，並宣布 Model C 休旅車最快將在 2023 年於台灣市場登場，Model E 稍晚才會推出。
Model C 是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電 5+2 七人座 SUV。在規格方面，總長度達到 4,640mm，並擁有 2,860mm 軸距表現，官方宣稱後座擁有 165mm 的膝部乘坐空間，廠商宣稱比目前 65% 的同級車款多了 100mm，而對稱式的極簡化中控台設計也來帶豐富的置物空間配置。鴻海也指出，為體貼年長者上下車的便利性，後門最大開啟角度達到 70 度，也比一般多數的車款多出 10 度以上。
動力配置部分，Model C 具備最高 400 匹與 700Nm 最大輸出表現，搭配優異的 0.27Cd 低風阻車身設計，使得 0-100km/h 加速僅需 3.8 秒，同時亦有每 100 公里 13.4kWh 的耗能，行駛成本每公里約 0.5 元，最高續航表現達 700 公里。
Model C 的總長度達到 4,640mm，並擁有 2,860mm 軸距表現，官方宣稱後座擁有 165mm 的膝部乘坐空間，比一般 65% 車型多了 100mm。
Model E 則是採用開放模組化平台所打造的旗艦電動房車，其中外型是 MIH 與汽車設計公司賓尼法利納 (Pininfarina) 共同開發，其總長度達到 5,100mm、寬度為 2,000mm，軸距 3,100mm，鴻海稱之為「老闆車」，足以見得該車的旗艦地位。內裝方面以豪華及舒適為導向，亦著重於後座買家需求，導入 Ottoman 座椅成為專屬行動辦公室，搭載科技配備，可將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，另外也導入臉部識別車門開啟、智能車窗、全數位後視鏡以及車輛與環境互動等智慧科技。
此外，Model E 採前 150kW、後 400kW 兩組電動馬達，動力性能輸出可達到約 750 匹馬力，0~100km/h 加速更僅需 2.8 秒就可完成，且透過降低形狀阻力、空力分離策略讓車身的風阻係數僅有 0.22Cd，具備 750km 超長續航力，同時搭配電子限滑差速器、電控 VCU 動態系統以及專屬懸吊配置，提供更優異的操駕性能。
定位在城市用大眾運輸工具的 Model T ，在外型上採對稱簡約風格設計，全車配置節能 LED 燈組、電子後視鏡來增加未來城市的辨識度，同時車頭、車側與車尾也都配有 48 吋 LCD 屏幕讓車輛的顯示資訊更加豐富。進到車內，駕駛台以三組液晶螢幕組成，整合儀表、車輛功能鍵與行車視野系統，車內也提供相當明亮的燈光與氣氛燈營造出溫馨舒適的乘坐體驗。
Model E 在右前葉子板上的充電口鑲嵌賓尼法利納 (Pininfarina) 徽飾。
車輛性能方面，MIH 雖然未公布 Model T 輸出值表現，但最高時速可以達到 120km/h，並具備 397 公里以上的續航表現，足以滿足市區乘載使用。另外 Model T 完成了 20 萬公里加速耐久以及 1000 小時剛性強度測試，確保車體結構的強度。安全配備部分，Model T 是台灣首款搭載內輪差警示系統的巴士，利用視覺、燈光照地燈以及聽覺蜂鳴器來警示其他用路人。
Model T 採用對稱簡約風格造型設計。
裕隆集團與鴻海科技集團在去年 (2020) 3 月簽署的策略合作協議，透過新成立的合資公司鴻華先進，一同推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系。而 MIH EV 開放式電動車平台以及相關電子、零組件技術則在去年 10/16 發表，經過約莫 1 年的努力，總算在今年鴻海科技日帶來 3 款電動原型車，展現自主研發電動車的科技結晶，且具有相當高的成熟度。在台灣市場方面， Model C、Model E 將會以 Luxgen 品牌上市，以承接 Luxgen 目前的品牌產品，迎接汽車電動化及智能化的未來趨勢。