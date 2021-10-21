因應充電與儲電難題　MIH 攜手裕電能源 Yes! 來電、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技及台灣微軟共同推出 V2G 能源

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裕電能原總經理高秀枝(本次推出的 V2G 能源整合管理解決方案，是由 MIH 率領裕電能源、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技及台灣微軟 IoT 合作團隊，費時 6~7 週的時間發想，並由裕電能源團隊費時 4 週來開發智慧能源調度管理系統 (EMS)，涵蓋充放電資訊傳輸及控制功能，整合串接儲能系統與車主端 APP 之 V2G 功能。
左一)、微軟物聯網亞太創新中心總經理葉怡君(左二)、 雲高科技總經理蔡孝文(左四)、聯齊科技總經理顏哲淵(左五)、 台電副總經理張忠良(右五)、MIH 執行長鄭顯聰(右四) 與 MIH 技術長魏國章(右三)、起而行綠能技術副總林君穎博士(右二) 共同發表電動車「V2G 能源整合管理」解決方案。
除此之外，雲高科技偕同工業富聯 (Fii) 高效能運算應用研發團隊，共同研發區域型電力預估需求系統，為模擬台電每日電力預估提供備轉的需求量，與裕電 EMS 雙向電力資訊交換傳輸，整體解決方案在微軟應用程式市集 Azure Marketplace 上架，冀望成為我國重要備轉電力之一。
此套 V2G 能源整合管理解決方案整合 Charge Point Management System (CPMS) 充電站管理系統、ESS 儲能系統、雙向直流充電樁，採用 Microsoft Azure IoT 雲端服務，提供智慧能源調度管理 (EMS)、V2G 放電電量預測、儲能回電調控功能，透過具有放電功能的電動車，插上雙向充放電設備，搭配 YES! 來電 APP 提供 V2G 功能，可將車輛電力回輸至高功率儲能櫃，若未來區域性電力供應出現危急時需要大規模電量，可即時調度電力回送給區域性電網，電動車車主亦可參與放電方案，進而達成產官民三贏的合作模式。
隨著 V2G 能源整合管理解決方案成型，除有助於將電動車轉變為電網行動化之備援電力來源，未來甚至可延伸串接台電電力交易平台，或參與需量競價地日前市場，藉由回購電動車回輸電量的方式，使我濁電力環境邁向永續穩定發展之路，也讓電動車車主享有額外充電優惠，以同時解決充電與儲電難題的方式，因應電動車普及化後的供電潛在窘境。