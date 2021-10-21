日系純電新勢力　Lexus UX 300e 豪華版 試駕

●Lexus 首款純電動量產車，亦是 TNGA-C 平台首款電動車
●外觀方面與燃油版本 UX 車系並無顯著差異，透過主動式進氣格柵、專屬 17 吋輪圈、車尾車型銘牌、後門 ELECTRIC 字樣及後葉子板的充電孔展現電動車身分。
●車內配備 LC 式樣線傳排擋桿、動能回充調節撥片、前座加熱/通風功能、後座/方向盤加熱功能、手機無線充電、腳踢感式尾門
●動力採用 1 具永磁同步電動馬達，可輸出 204ps 最大馬力及 30.6kg-m 最大馬力
●搭配 54.35kWh 鋰電池，NEDC 標準下具備 368km 續航里程
●採用 CHAdeMO DC 直流充電及 SAE J1772 AC 交流充電
●透過 32A AC 充電樁充電約需 6.5 小時可自 0% 電量充至 100% 電量
●透過 125A DC 快速充電約需 50 分鐘可自 0% 電量充電至 75% 電量。
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Lexus 的電動化的歷史，可追溯至 2005 年推出的 RX 400h，當時以第一款油電複合 LSUV 之姿登場，此後陸續在多個車系提供油電選項，迄今在全球售出 200 萬輛，共減少 1,900 萬噸 CO2，國內累積銷售超過 6 萬輛。隨著電動車風潮崛起，Lexus 選在 2019 年廣州車展發表 UX 300e，成為該廠首款純電動量產車，亦是 TNGA-C 平台首款電動車，總代理和泰汽車選在今年 9/29 引進豪華版單一編成，建議售價為新台幣 169.9 萬元起。
外觀方面，UX 300e 與燃油車型並無顯著的差異，透過 Spindle Grille 紡錘式水箱罩中的主動式進氣調節機能，足踏專屬 17 吋鋁合金輪圈，車尾的 UX 300e 車型銘牌、後門下方 ELECTRIC 字樣及兩側後葉子板中的充電孔等配置，展現出純電動車的身分。
UX 300e 與燃油車型並無顯著的外觀差異。
UX 300e 的車身長寬高分別是 4,495x1,840x1,545 (mm)，軸距則為 2,640mm。
車尾與燃油車型維持相似配置，差異在於 UX 300e 銘牌，廠徽於 UX 250h 油電複合動力同樣為藍底色式樣。
Spindle Grille 紡錘式水箱罩具備主動式進氣調節機能。
UX 300e 的遠近燈均為 LED 光源，內部搭載 L-shaped 日行燈，保險桿中設有頭燈清洗器。
UX 300e 足踏專屬鋁合金輪圈，搭配尺碼為 215/60R17 的 Dunlop Enasave EC300+ 節能胎。
UX 300e 在兩側後門板下方加入 ELECTRIC 銘牌來訴說其純電動車身分。
左後葉板設有 CHAdeMo 直流 (DC) 充電孔。
SAE J1772 交流 (AC) 充電孔則位在右後葉子板當中。
UX 300e 與燃油車型均採用橫置式 LED 導光式尾燈組。
內裝方面，UX 300e 維持與燃油版本相同的座艙鋪陳，導入 LC 式樣線傳排擋桿，儀錶板採用 7 吋螢幕搭配類比指針，將燃油車型的油量錶改為電池容量錶，水溫錶改為 Leuxs UX 300e 字樣，轉速錶則改為電能驅動系統運作情形顯示，其餘設計包括 Remote Touch 資訊整合系統操控介面、S-FLOW 智慧型雙區恆溫空調系統、nanoe™ X 空氣清淨系統及 7 吋多媒體螢幕 (含 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接功能) 等配備均有搭載，較特別之處為前後座均支援電熱功能，雙前座還支援通風功能。
UX 300e 延續燃油車型的座艙鋪陳。
儀錶板採用 7 吋螢幕搭配類比指針，將燃油車型的油量錶改為電池容量錶，水溫錶改為 Leuxs UX 300e 字樣，轉速錶則改為電能驅動系統運作情形顯示。
方向盤採用三幅式設計，外部以皮質包覆搭配白色縫線，兩側設有多功能控制按鈕，後方設有煞車動能回充力道調整撥片，整體盤徑不大且握感良好。
方向盤後方設有煞車動能回充調整撥片，可進行 2 段式調整。
ASC 動力聲浪控制系統開關設於儀錶台左下方，可切換配合車速的虛擬聲浪效果。
中控台上方設有 7 吋多媒體螢幕，透過位於中央鞍座上的 Remote Touch 資訊控制介面與中央扶手音響控制旋鈕進行操作，較可惜的是內部未提供電動車相關機能顯示。
S-FLOW 智慧型恆溫空調採用雙區獨立設計，具備 nanoe™ X 空氣清淨系統、花粉過濾及空氣品質感知自動循環切換功能，還可啟動智慧型空調管家來讓系統自行依據使用者偏好溫度來調整空調及座椅通風功能。
UX 300e 擁有雙前座椅電熱、雙前座椅通風及方向盤電熱功能。
中控台下方配置智慧型手機無線充電介面，右側飾蓋按壓後可見到 12V/120W 電源插座緩緩升起，頗具質感。
UX 300e 採用 LC 式樣線傳排擋桿，左上方設有 Auto Hold 開關，右側為 Remote Touch 資訊控制介面。
中央扶手內部提供置物空間，2 組 USB Type-A 插座及 AUX IN 插座。
UX 300e 採用 Perforation 豪華皮革包覆座椅，肩部兩側加入大量 L 型意向，雙前座支援 8 向電動調整、2 向電動腰靠及冷熱通風機能，發泡綿設定偏硬，支撐性與包覆性均達水準之內。
UX 300e 受到電池模組擺放於底盤影響，使後座腳部空間較燃油版略為減少，不過膝部與腿部空間受惠於 2,640mm 的軸距，在 180 公分乘客調整前座至標準坐姿後入座後，仍保有些許餘裕，符合此級距期待。
後座中央扶手拉下後可見到 2 組固定式置杯座。
後座乘客享有專屬的空調出風口，可調整風向及風量。
中船尾端下方設有 2 組 USV Type A 2.1A 充電插座，兩側後座均支援電熱功能。
附表為本站實測座艙空間之數據。
UX 300e 的行李廂標準置物容積為 416 公升，較 UX 200 及 UX 250h 略小，不過格局方正，將後座椅背以 6/4 分離傾倒後可擴充至最高 1,091 公升。
掀起行李廂底板後可見到井然有序的置物空間，內部也採用補胎工具取代備胎。
安全防護方面，UX 300e 標準配備 Lexus Safety System+ 2.0 智動駕駛輔助系統，提供 DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統(附自動跟車輔助)、LTA 車道循跡輔助系統、PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助(附行人偵測功能)及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統，此外也擁有 DSC 檔位誤入動力限制系統、ECB 電子式煞車控制系統、ACA 主動式轉向輔助系統、ICS 智慧停車輔助系統、HAC 上坡起步輔助系統、TRC 循跡防滑控制系統及 8 具 SRS 輔助氣囊等。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，UX 300e 採用 1 具永磁同步電動馬達，可輸出 204ps 最大馬力及 30.6kg-m 最大馬力，原廠宣稱 0-100km/h 加速 7.5 秒完成，極速為 160km/h，搭配 54.35kWh 鋰電池之下，在 NEDC 測試標準中擁有 368 公里的滿電最高續航里程，充電部分支援 CHAdeMO DC 直流充電及 SAE J1772 AC 交流充電，透過 32A AC 充電樁充電約需 6.5 小時可自 0% 電量充至 100% 電量，透過 125A DC 快速充電約需 50 分鐘可自 0% 電量充電至 75% 電量。
駕駛 UX 300e 上路，旋即感受到轉為純電動力後，起步時強勁的扭力輸出使加速感受相當輕快，且車速提升的過程極為柔順，重踩之下甚至因配胎偏向節能而感到偏滑，若以日常車速駕駛則綽綽有餘，亦受惠於無震低噪音的電能基礎，輔以不錯的隔音能力，而具備高度的行路品質。
乘駕感受方面，UX 300e 所採用的 TNGA-C 模組化平台底盤具備不錯的紮實度，避震器阻尼設定偏軟，但重心受惠於電池模組擺放於底盤的設計而較燃油版本降低，因此貼地性良好，轉向感受又保有傳統 Lexus 的輕盈愜意，整體駕馭風格無需過度改變，即可上手新世代的純電動力。
Lexus 發展電動化的腳步在豪華品牌中不算晚，但 10 多年來均以油電複合動力為主，近年純電動風潮崛起，Lexus 運用都會跨界休旅作品 UX 來提供首款純電動選項，在維持與燃油車差異不大的使用介面之餘，也具備不錯的性能與行路質感，相信會受到喜愛日式豪華風格，又想嘗試零排放移動生活的族群青睞。