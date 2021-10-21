日系純電新勢力　Lexus UX 300e 豪華版 試駕

新在哪裡？

●Lexus 首款純電動量產車，亦是 TNGA-C 平台首款電動車

●外觀方面與燃油版本 UX 車系並無顯著差異，透過主動式進氣格柵、專屬 17 吋輪圈、車尾車型銘牌、後門 ELECTRIC 字樣及後葉子板的充電孔展現電動車身分。

●車內配備 LC 式樣線傳排擋桿、動能回充調節撥片、前座加熱/通風功能、後座/方向盤加熱功能、手機無線充電、腳踢感式尾門

●動力採用 1 具永磁同步電動馬達，可輸出 204ps 最大馬力及 30.6kg-m 最大馬力

●搭配 54.35kWh 鋰電池，NEDC 標準下具備 368km 續航里程

●採用 CHAdeMO DC 直流充電及 SAE J1772 AC 交流充電

●透過 32A AC 充電樁充電約需 6.5 小時可自 0% 電量充至 100% 電量

●透過 125A DC 快速充電約需 50 分鐘可自 0% 電量充電至 75% 電量。

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× 中控台上方設有 7 吋多媒體螢幕，透過位於中央鞍座上的 Remote Touch 資訊控制介面與中央扶手音響控制旋鈕進行操作，較可惜的是內部未提供電動車相關機能顯示。

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× 後座乘客享有專屬的空調出風口，可調整風向及風量。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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