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全新底盤與新能源動力　第五代 Land Rover Range Rover 預告下周登場 !

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-21 17:55:40

Land Rover 宣布將在英國夏令時間(BST) 10/26 20:45 正式發表全新第五代大改款 Range Rover 車系，並公布模糊的側面罩與車頭引擎蓋來預告，預計成為首款採 MLA Flex 平台打造的車款，意味著動力上也將提供 48V、PHEV 或者 EV 等選項。

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Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
隨著大改款資訊甚囂塵上，稍早有外媒曝光了新車的真實面貌，宣稱其為社群媒體上分享的圖片，不過原始連結已經刪除，但是已經能夠側面了解新車的內外造型。

從外觀上來看，第五代大改款 Land Rover Range Rover 依舊有一脈相承的設計語彙，包含蚌殼式引擎蓋、懸浮式車頂、上下分離式尾門以及經典的前葉子板散熱孔等，並保有家族化的車頭設計，不過視覺上更加圓滑平潤，科技感受更加濃厚。車尾方面則有相當大的變革，尾門中央有一道黑色飾條貫穿其中，兩側燈組採用隱藏直立設計，營造出相當科幻前衛的感受。

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
內裝部分導入最新世代 Pivi Pro 智慧科技介面，配有全數位儀表板以及 11.4 吋曲面螢幕，整合了導航、電話、多媒體以及車輛各項控制功能，其中 InControl Remote 遠端控制系統能利用智慧型手機 Land Rover Remote 應用程式，即時掌控車輛狀態。其餘像是 Terrain Response 自動化全地形反應系統與 ATPC 全地形行進控制系統、360º 3D 環景顯示含 ClearSight 對地視野與水深偵測系統也都不會缺席。

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
作為品牌旗艦車款，Land Rover Range Rover 車系自 1970 年 6 月 17 日問世以來已有 50 年的歷史，而現行第四代車型從 2012 年登場以來也達將近 10 年的產品週期，即便 2017 年經過一次大規模改款，但產品競爭力也已經略顯老態，此次大規模更新後，有望提高競爭力與主要對手角逐豪華旗艦休旅車的地位。

Land Rover Range Rover
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