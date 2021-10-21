全新底盤與新能源動力　第五代 Land Rover Range Rover 預告下周登場 !

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隨著大改款資訊甚囂塵上，稍早有外媒曝光了新車的真實面貌，宣稱其為社群媒體上分享的圖片，不過原始連結已經刪除，但是已經能夠側面了解新車的內外造型。
從外觀上來看，第五代大改款 Land Rover Range Rover 依舊有一脈相承的設計語彙，包含蚌殼式引擎蓋、懸浮式車頂、上下分離式尾門以及經典的前葉子板散熱孔等，並保有家族化的車頭設計，不過視覺上更加圓滑平潤，科技感受更加濃厚。車尾方面則有相當大的變革，尾門中央有一道黑色飾條貫穿其中，兩側燈組採用隱藏直立設計，營造出相當科幻前衛的感受。
內裝部分導入最新世代 Pivi Pro 智慧科技介面，配有全數位儀表板以及 11.4 吋曲面螢幕，整合了導航、電話、多媒體以及車輛各項控制功能，其中 InControl Remote 遠端控制系統能利用智慧型手機 Land Rover Remote 應用程式，即時掌控車輛狀態。其餘像是 Terrain Response 自動化全地形反應系統與 ATPC 全地形行進控制系統、360º 3D 環景顯示含 ClearSight 對地視野與水深偵測系統也都不會缺席。
作為品牌旗艦車款，Land Rover Range Rover 車系自 1970 年 6 月 17 日問世以來已有 50 年的歷史，而現行第四代車型從 2012 年登場以來也達將近 10 年的產品週期，即便 2017 年經過一次大規模改款，但產品競爭力也已經略顯老態，此次大規模更新後，有望提高競爭力與主要對手角逐豪華旗艦休旅車的地位。