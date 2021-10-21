COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

強化操控與虛擬聲浪並提供新車色　2022 年式 BMW M135i xDrive (F40) 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-21 17:55:40

BMW 近日推出 2022 年式 M135i xDrive，精進底盤調校及虛擬排氣聲浪，也提供 M Sao Paulo Yellow 標準漆、Frozen Orange 金屬漆及 Frozen Pure Grey 金屬漆共 3 種新車色選項。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022 年式 M135i xDrive 在前麥花臣懸吊系統的支臂增加液壓連接頭，後多連桿懸吊的支臂與控制臂亦重新設計，原廠可強化過彎時吸收側向力的表現，而彈簧與減震筒阻尼也重新調校，原廠表示可改善過彎時的側傾，亦帶來更出色的轉向反應。

動力配置方面，2022 年式 M135i xDrive 維持採用 B48 1,998cc TwinPower Turbo 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,000rpm 時可輸出 306hp 最大馬力，於 1,750rpm 時可輸出 450Nm 峰值扭力，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱及 xDrive 四輪驅動，在 2022 年式中換上新版的虛擬排氣聲浪音效，原廠宣稱可帶來更熱血的駕馭體驗。

現行第三世代 1 Series 於 2019 年 5 月發表時，宣布捨棄後輪驅動平台，改採發展至第二世代的 UKL2 (FAAR) 平台打造，引起了軒然大波，而擔綱性能旗艦的 M135i 則採用 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，延續靈活的操駕樂趣，總代理汎德選在當年 10 月引進，預料在現行車源去化完成後，也會著手新年式車輛的引進作業，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀