強化操控與虛擬聲浪並提供新車色　2022 年式 BMW M135i xDrive (F40) 亮相

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2022 年式 M135i xDrive 在前麥花臣懸吊系統的支臂增加液壓連接頭，後多連桿懸吊的支臂與控制臂亦重新設計，原廠可強化過彎時吸收側向力的表現，而彈簧與減震筒阻尼也重新調校，原廠表示可改善過彎時的側傾，亦帶來更出色的轉向反應。
動力配置方面，2022 年式 M135i xDrive 維持採用 B48 1,998cc TwinPower Turbo 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,000rpm 時可輸出 306hp 最大馬力，於 1,750rpm 時可輸出 450Nm 峰值扭力，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱及 xDrive 四輪驅動，在 2022 年式中換上新版的虛擬排氣聲浪音效，原廠宣稱可帶來更熱血的駕馭體驗。
現行第三世代 1 Series 於 2019 年 5 月發表時，宣布捨棄後輪驅動平台，改採發展至第二世代的 UKL2 (FAAR) 平台打造，引起了軒然大波，而擔綱性能旗艦的 M135i 則採用 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，延續靈活的操駕樂趣，總代理汎德選在當年 10 月引進，預料在現行車源去化完成後，也會著手新年式車輛的引進作業，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。