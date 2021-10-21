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全新休旅大軍將來襲　Mazda 宣布新世代車款及動力將在 2022 年開始布局

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-21 17:55:40

為迎合全球 SUV 市場不斷增長的需求，Mazda 稍早宣布自 2022 年起，將進一步擴大 SUV 產品線陣容，以更多元的車系編成滿足不同喜愛的消費者。

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Mazda 宣佈將以組合、通用平台和靈活生產的策略，利用 SKYACTIV 多元擴充模組平台提供配置橫置動力結構的小型產品，除了現行的小型 Mazda3 與 CX-30 外，還將推出縱置動力結構的大型產品，延伸出更多符合多元需求的 SUV 車型，包含 MAZDA CX-60、CX-70、CX-80 以及 CX-90，都將在 2022 到 2023 年之間逐步發表。

另外，專屬美國市場所開發設計的 CX-50，則是一款與 Mazda3 及 CX-30 同屬小型平台產品線的跨界 SUV，預計在 2022 年 1 月於美國阿拉巴馬州的 MTMUS 工廠投入量產，與近期完成改款的 CX-5 並行，成為美國市場核心車型。此外，CX-50 也會配置 AWD 系統，並且也將有更大的後車廂空間，進一步爭取喜好露營等戶外活動的消費族群青睞。

至於 CX-60、CX-70、CX-80、CX-90 代表的是新世代大型 SUV，將提供兩種車體型式搭配二排或是三排座椅配置，針對不同市場需求來滿足消費者。例如對於日本與歐洲市場狹窄道路與停車空間有限的環境，CX-60 預計配置二排座椅、CX-80 則採三排座椅設定；更寬大的 CX-70 及 CX-90 則會提供如北美或是其他偏好較大車身尺碼的市場，分別以二排及三排座椅的配置，寬裕的空間機能性亦能滿足車主的多元生活需求。

在動力系統方面，Mazda 也將同步推展動力系統的多元解決方案，例如導入採直列 4 缸汽油引擎的 plug-in hybrid 動力系統、結合 48V mild hybrid 技術的新世代直列 6 缸 SKYACTIV-X 汽油引擎與 SKYACITV-D 柴油引擎；需求高動力輸出的美國市場，將引進直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎以及配置 plug-in hybrid 動力系統的版本；針對偏好潔淨柴油動力的日本消費者，則推出直列 6 缸SKYACTIV-D 柴油引擎並搭配 48V mild hybrid 和 plug-in hybrid動力系統。

與此同時，台灣馬自達也宣布會隨著原廠策略，導入更加完整的產品線布局，針對現有產品不斷優化與設計更新，強化市場競爭力，全面提升品牌價值。

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