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採 F-150 家族風格　全新一代 Ford Ranger 再度釋出資訊

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-21 17:55:40

新一代 Ford Ranger 預計今年稍晚正式推出，Ford 原廠也以擠牙膏的方式逐步釋出新車資訊，日前又再度公布新車已完成階段性的測試任務，行駛超過 1 萬公里沙漠路段以及 62.5 萬越野路段，總計達 125 萬公里的道路測試。

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為了滿足全球各地不同的氣候條件，原廠表示 Ford Ranger 原型車必須忍耐超過攝氏 50 度的環境，並通過高海拔度的路段，收集車輛在對應極端嚴苛環境的數據，再利用電腦模擬車輛經過多年使用後的耐用度。

從此次官方公布的影片當中來看，全新一代 Ranger 擁有近似全新 F-150 的設計風格，車頭採較直立式的 LED 燈組設計，原廠也表示新車將承襲 Ford 駕馭 DNA，具備更強悍的越野能力，更高的聯網程度，以及更豐富的實用機能，兼具工作、家用及娛樂用途。

新一代 Ranger 是 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，預計在南非 Tshwane Automotive Special Economic Zone (TASEZ) 特區的 Silverton 組裝廠生產，對此 Ford 於今年初宣布投資 6.86 億美元，升級產線以對應明年新一代 Ranger 的量產作業。

Ranger 車系自 2010 年正式導入國內市場超過 10 年的時間，期間經歷數次的改款，針對動力、舒適與安全性陸續提昇，在街頭擁有不錯的能見度，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤下一世代 Ranger 的最新消息，敬請鎖定。

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