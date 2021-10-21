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特企／Dable榮登亞太地區前50強高成長企業

▲Dable提供個人化內容推薦解決方案，應用AI大數據即時分析個別網路使用者瀏覽網頁的習慣，推薦個人化內容。（圖／資料照片）
▲Dable提供個人化內容推薦解決方案，應用AI大數據即時分析個別網路使用者瀏覽網頁的習慣，推薦個人化內容。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-21 19:03:51

Dable是全球個人化內容推薦及原生廣告平台，榮登英國金融時報(Financial Times)今年度亞太地區高成長企業前500強名單，排名第46名，並且在媒體類別中名列第一。同時，Dable台灣今年已邁入成立的第4年，與當地近250家主流媒體網站合作，第三季平均瀏覽量突破11億創新高，營收也較去年同期成長2.4倍。

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Dable提供個人化內容推薦解決方案，應用AI大數據即時分析個別網路使用者瀏覽網頁的習慣，推薦個人化內容。不僅節省網路使用者資料搜尋的時間，也增加網站黏著度，進而提升廣告效益。Dable合作的媒體網站包含Line、ETtoday、蘋果日報、MSN及今日新聞等指標性媒體，橫跨綜合新聞、旅遊美食、娛樂時尚、3C科技、財經商業等不同類型的多元流量。

近幾年在疫情的影響下，許多產業將行銷重心轉向數位行銷，帶動整體營收成長。Dable後台之數據可有效掌握流量來源、熱門文章排名、不同性別、年齡層人氣文章等數據分析。廣告主可依照數據制定廣告策略，並依各個素材績效，自主調整廣告活動細節。數據顯示，媒體網站應用Dable的模組後，所獲得的流量增加近50%。

Dable台灣總經理林金漢先生表示：「很榮幸Dable獲得國際媒體認同，也很感謝台灣客戶及媒體網站長期的支持，與我們一起成長。Dable領先的個人化內容推薦技術改善客戶長期在數位行銷上的痛點，有效提升績效及營收，同時也提供網路使用者更好的瀏覽經驗。我們將持續為廣告主、媒體網站及網路使用者創造三贏的局面。」

Dable為全球領先的個人化內容推薦平台。 Dable擁有全球領先的數據分析及個人化內容推薦技術，分析個別用戶瀏覽網頁習慣並推薦網路用戶可能感興趣的個人化內容。自2015年成立以來，Dable與全球超過3,000傢伙伴合作，如媒體網站、電子商務公司和內容髮布商（App和部落格）。 Dable 已進入台灣、日本、印度、越南及馬來西亞等市場，並持續積極佈局全球。想要了解更多Dable的資訊，請參考官網：https://dable.io/tw/

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