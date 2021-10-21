特企／Dable榮登亞太地區前50強高成長企業

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近幾年在疫情的影響下，許多產業將行銷重心轉向數位行銷，帶動整體營收成長。Dable後台之數據可有效掌握流量來源、熱門文章排名、不同性別、年齡層人氣文章等數據分析。廣告主可依照數據制定廣告策略，並依各個素材績效，自主調整廣告活動細節。數據顯示，媒體網站應用Dable的模組後，所獲得的流量增加近50%。
Dable台灣總經理林金漢先生表示：「很榮幸Dable獲得國際媒體認同，也很感謝台灣客戶及媒體網站長期的支持，與我們一起成長。Dable領先的個人化內容推薦技術改善客戶長期在數位行銷上的痛點，有效提升績效及營收，同時也提供網路使用者更好的瀏覽經驗。我們將持續為廣告主、媒體網站及網路使用者創造三贏的局面。」
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