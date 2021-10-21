駁斥永慶房屋《好房網》報導 信義房屋：以扭曲個案抹黑
由永慶房屋董事長孫慶餘妻子擔任負責人的《好房網》，今（21）日出版一篇『信義房屋用謊話堆高房價 W小姐 :「不誠實讓人痛恨！」』報導，直接攻擊同業信義房屋。對此信義房屋今天傍晚發出嚴正聲明回應，《好房網》透過報導，斷章取義、片面抹黑的攻擊信義房屋已非首次。此一個案，在專業者眼中，流程都經得起檢驗，也儘可能做好保障買賣雙方，很遺憾《好房網》針對信義房屋的回應刻意選擇性疏漏，反而以聳動的標題和不實的內容誤導。《好房網》聯繫互動過程，顯然違反媒體專業，相關過程可以攤在陽光下接受各界檢驗。此一作風除了誤導消費者，對不動產交易環境的傷害更是巨大，必須加以澄清以正視聽。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-21 20:41:28
信義房屋痛批，《好房網》長期以來針對同業密集發佈負面報導，以偏頗聳動的標題切入，加以扭曲的內容，企圖誤導消費者；部分報導更在FB廣告、關鍵字廣告及Google聯播網廣告大量投放，其目的昭然若揭，就是要透過「假媒體，真抹黑」工具，來獲取商業利益。「為何在好房網的內容中，永慶房屋永遠只有為正面報導？但同業的新聞，不是負面報導，就是鼓勵同業跳槽的新聞，令人匪夷所思！」
根據台北市政府法務局曾發出的新聞稿，去年(109年)台北市不動產消費爭議為180餘件，其中永慶房屋被申訴案件最多，就占了申訴總量逾三分之一，因此對民眾示警。永慶房屋已被官方認證是「不動產糾紛案件數排名第一」。但信義房屋指出，遍查《好房網》報導，上述內容卻不曾揭露。
信義房屋強調，永慶房屋從建置《好房網》、製作抹黑新聞、不斷重複改寫相同新聞事件，再將新聞大量投放網路廣告，卻絲毫不見其花一點心思在用心改善交易糾紛數第一名的問題。「如果將攻擊同業作為經營的方式之一，那對企業或是對消費者都是進步的阻礙。」
「保障消費者才是企業的經營之道，對提升產業才有絕對的助益，而如果將攻擊同業作為經營的方式之一，那對企業或是對消費者都是進步的阻礙！」信義房屋呼籲，當消費者被這樣的媒體投資與經營策略誤導，房仲業迎來的不是春天而是惡性競爭，消費者得到的不是資訊而是謊言。