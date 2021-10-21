燒開水要開抽油煙機？他喊「1觀念」常搞錯 專家解答了
在台灣不少人想喝飲用水，除了購買罐裝水外，普遍會選擇在家使用濾水壺或將自來水煮沸飲用，不論是煮泡麵或泡咖啡都相當方便。不過日前就有民眾提到，自己每次燒開水時「打開抽油煙機」的行為都讓朋友訝異不已，這就讓他有些納悶的向網友們提問「大家在家裡煮水，難道都不開抽油煙機或抽風機嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 22:12:20
這名網友還原事發經過，當天他與友人在家恰好碰上需要燒開水的時候，原PO下意識的順便打開了抽油煙機，但身旁的友人卻對他這個動作相當疑惑，問了句「為什麼要這樣？」，原PO則理所當然地回應「把水煮開不就是為了殺菌跟讓氯蒸發嗎？而且氯變成氣體還是在空氣中，所以當然要開抽風機讓它吸啊」。
文章在PTT的WomenTalk版上掀起不少討論，有許多網友看了原PO的做法直搖頭，紛紛留言解釋「自來水中的氯很低喔，對人體無害，是揮發性物質」、「自來水氯離子含量低於空氣中氯氣危險濃度，怎麼煮都不會危險啦」、「舊的觀念，我裝了龍頭式濾水器之後就不這樣做了」。
事實上，民眾在家煮開水時到底需不需要開抽油煙機，先前醫護粉專《美的好朋友》團隊就曾解釋，煮開水可能釋放三鹵甲烷，但濃度非常低，應不致對人體產生傷害，而煮開水產生的 PAHs 比烹調其他食物少很多。但明火狀況下產生的一氧化碳與 PM2.5 到底要不要開抽油煙機，很難給明確答案，照理說濃度不高，如果真的非常擔心開了也是可以的，只是得注意電能消耗。
不過也有網友提到自己仍會保持順手打開抽油煙機的原因，「當然要開啊，平常開著當抽風機換氣」、「會開，但不是因為氯，是因為瓦斯爐開火周遭空氣溫度會升高」、「通風很差的話我會開，但我家通風比較好，沒開」、「我會開，不然會忘記在煮東西」、「開是為了抽熱氣+1」。（編輯：楊智傑）