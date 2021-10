擁抱科技 品味生活　Mercedes-Benz C 200 Estate 運動版 (S206) 試駕

新在哪裡?

●外觀與內裝悉數重新設計

●動力全面導入 EQ Boost 48V 輕油電科技,Estate 旅行車僅引進 C 200 單一輸出選項,無房車提供之 C 180 與 C 300

●座艙導入 11.9 吋高解析度觸控螢幕、寬螢幕數位儀錶及指紋識別感應器

●Estate 旅行車標準搭載 KEYLESS-GO 套件,包含 KEYLESS-GO 免鑰匙車門解鎖、電動啟閉行李廂蓋、HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉功能,也擁有鋁質車頂架、EASY-PACK 行李廂蓋及安全網

●行李廂標準置物容積較房車版本多出 35 公升為 490 公升

●標配 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助套件 (23P)

●C 200 Estate 運動版標準搭配 AMG Line 套件

× C 200 Estate 運動版標準搭配 AMG Line 外觀套件,擁有霧銀星芒型水箱護罩、18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈及矩形雙邊單出尾飾管造型。

× C 200 Estate 的車身長寬高分別是 4,793x1,820x1462 (mm),軸距則為 2,865mm,與房車版的差異在於車頂多出鋁質行李架,使車高增加 25mm。

× 車尾與 205 世代同樣配置橫向 LED 兩件式燈組,不過造型更為趨近水滴形狀,保險桿兩側設有通風口造型,排氣尾飾管採用雙邊單出設計,但實際排氣管則為向下排放的隱藏式設計。

× C 200 Estate 運動版標準採用霧銀星芒型水箱罩,內部羅列大量的三芒星,廠徽內建毫米波雷達,上方則為前攝影鏡頭。

× C-Class 配置標準型 LED 頭燈,LED 日行燈採用倒鉤式造型,消費者可加價新台幣 7.4 萬元選配 DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈。

× C 200 Estate 運動版足踏代碼 RSJ 的 18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈,配胎為前 225/45R18 後 245/40R18 的 Pirelli Cinturato P7。

× 尾燈與前一代同樣為兩件式設計,但造型更趨於水滴形狀。

× 206 世代 C-Class 擁有比照 S-Class 的座艙風格,但加入年輕化的出風口造型,C 200 Estate 運動版標準採用金屬編織飾板,營造出科技與運動感兼具的氛圍。

× 儀錶板採用 12.3 吋寬螢幕數位樣式,解析度頗為清晰,顯示模式亦相當豐富,透過方向盤左側觸控按鈕可調整大量資訊呈現方式。

× C 200 Estate 運動版採用 Nappa 真皮包覆平底跑車方向盤,兩側操作介面導入電容式觸控,握感相當厚實,亦具止滑效果。

× 中控台透過略朝駕駛傾斜的 11.9 吋垂直多媒體螢幕將大量功能整合其中,內建最新版本 MBUX 系統及升級版本語音識別功能,操作反映迅速,畫面顯示也相當清晰。

× 中央鞍座採用金屬編織飾板,推開飾蓋後可見到內部配置 2 組 USB TYPE-C 插座、2 組具可調式夾緊功能的置杯架、置物空間及可擺放最大 6 吋對角線尺寸手機的 Qi 無線充電板。

× C 200 Estate 運動版採用 ARTICO/DINAMICA 材質包覆黑色運動型座椅,雙前座可進行電動調整、電動腰靠及記憶功能,乘坐時具備相當出色的包覆性與支撐性。

× 後座空間受惠旅行車較平直的車頂線條而優於房車版本,且軸距較前一代加長 25mm,加上前座椅背向前挖空,對於 2 名 180 公分身高的乘客入座來說實屬充裕,然而中央隆起範圍不小,但座椅發泡綿的支撐性佳。

× 後座乘客享有與前座相同造型空調出風口,下方設有置物空間,試駕車選配要價新台幣 5.1 萬元來選配 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調,賦予後座 2 個獨立空調分區調整機能,下方 USB Type-C 充電插座亦需選配。

× 附表為本站實測座艙空間之數據。

× 206 世代 C-Class Estate 旅行車的行李廂標準置物容積較房車版本多出 35 公升為 490 公升,透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒可擴充至 1,510 公升。此外還標準搭載 KEYLESS-GO 套件,包含 KEYLESS-GO 免鑰匙車門解鎖、電動啟閉行李廂蓋、HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉功能,並較房車多出 EASY-PACK 行李廂蓋及安全網。

× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

