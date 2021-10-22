擁抱科技 品味生活　Mercedes-Benz C 200 Estate 運動版 (S206) 試駕

●外觀與內裝悉數重新設計
●動力全面導入 EQ Boost 48V 輕油電科技，Estate 旅行車僅引進 C 200 單一輸出選項，無房車提供之 C 180 與 C 300
●座艙導入 11.9 吋高解析度觸控螢幕、寬螢幕數位儀錶及指紋識別感應器
●Estate 旅行車標準搭載 KEYLESS-GO 套件，包含 KEYLESS-GO 免鑰匙車門解鎖、電動啟閉行李廂蓋、HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉功能，也擁有鋁質車頂架、EASY-PACK 行李廂蓋及安全網
●行李廂標準置物容積較房車版本多出 35 公升為 490 公升
●標配 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助套件 (23P)
●C 200 Estate 運動版標準搭配 AMG Line 套件
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Mercedes-Benz C-Class 於 1993 年登場，初期僅有四門房車選項，至 1996 年時首度推出 Estate 旅行車款，迄今成為著名的豪華旅行車系，橫跨 4 個世代，原廠於今年 2 月發表全新 206 世代 C-Class 之際，同步推出第五代 C-Class Estate 旅行車，台灣賓士選在今年 9/15 正式上市，引進 C 200 單一動力選項，編成與售價分別是 C 200 Avantgarde (新台幣 237 萬元起) 及本次試駕的 C 200 AMG Line (新台幣 251 萬元起) 。
外觀方面，C 200 Estate 相較於房車版本主要的差異在於 B 柱後的造型，以及車頂標準搭配的鋁質行李架，車身尺碼上擁有相同的 4,793 mm 車長、1,820mm 車寬及 2,865mm 軸距，車高則增加 25mm 為 1,462mm。本次試駕的 C200 Estate 運動版標準搭配 AMG Line 外觀套件，擁有霧銀星芒型水箱護罩、18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈及矩形雙邊單出尾飾管造型。
C 200 Estate 運動版標準搭配 AMG Line 外觀套件，擁有霧銀星芒型水箱護罩、18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈及矩形雙邊單出尾飾管造型。
C 200 Estate 的車身長寬高分別是 4,793x1,820x1462 (mm)，軸距則為 2,865mm，與房車版的差異在於車頂多出鋁質行李架，使車高增加 25mm。
車尾與 205 世代同樣配置橫向 LED 兩件式燈組，不過造型更為趨近水滴形狀，保險桿兩側設有通風口造型，排氣尾飾管採用雙邊單出設計，但實際排氣管則為向下排放的隱藏式設計。
C 200 Estate 運動版標準採用霧銀星芒型水箱罩，內部羅列大量的三芒星，廠徽內建毫米波雷達，上方則為前攝影鏡頭。
C-Class 配置標準型 LED 頭燈，LED 日行燈採用倒鉤式造型，消費者可加價新台幣 7.4 萬元選配 DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈。
C 200 Estate 運動版足踏代碼 RSJ 的 18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈，配胎為前 225/45R18 後 245/40R18 的 Pirelli Cinturato P7。
尾燈與前一代同樣為兩件式設計，但造型更趨於水滴形狀。
內裝方面，206 世代 C-Class 擁有比照 S-Class 的座艙風格，但加入年輕化的出風口造型，C 200 Estate 運動版標準採用金屬編織飾板，營造出科技與運動感兼具的氛圍。儀錶板採用 12.3 吋寬螢幕數位樣式，顯示模式亦相當豐富，透過方向盤左側觸控按鈕可調整大量資訊呈現方式。中控台透過略朝駕駛傾斜的 11.9 吋垂直多媒體螢幕將大量功能整合其中，內建最新版本 MBUX 系統及升級版本語音識別功能。方向盤兩側操作介面導入電容式觸控，握感相當厚實，亦具止滑效果。酬載機能方面，C 200 Estate 的行李廂標準置物空間較房車版多出 35 公升為 490 公升，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒可擴充至 1,510 公升。此外還標準搭載 KEYLESS-GO 套件，包含 KEYLESS-GO 免鑰匙車門解鎖、電動啟閉行李廂蓋、HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉功能，並較房車多出 EASY-PACK 行李廂蓋及安全網。
206 世代 C-Class 擁有比照 S-Class 的座艙風格，但加入年輕化的出風口造型，C 200 Estate 運動版標準採用金屬編織飾板，營造出科技與運動感兼具的氛圍。
儀錶板採用 12.3 吋寬螢幕數位樣式，解析度頗為清晰，顯示模式亦相當豐富，透過方向盤左側觸控按鈕可調整大量資訊呈現方式。
C 200 Estate 運動版採用 Nappa 真皮包覆平底跑車方向盤，兩側操作介面導入電容式觸控，握感相當厚實，亦具止滑效果。
中控台透過略朝駕駛傾斜的 11.9 吋垂直多媒體螢幕將大量功能整合其中，內建最新版本 MBUX 系統及升級版本語音識別功能，操作反映迅速，畫面顯示也相當清晰。
中央鞍座採用金屬編織飾板，推開飾蓋後可見到內部配置 2 組 USB TYPE-C 插座、2 組具可調式夾緊功能的置杯架、置物空間及可擺放最大 6 吋對角線尺寸手機的 Qi 無線充電板。
C 200 Estate 運動版採用 ARTICO/DINAMICA 材質包覆黑色運動型座椅，雙前座可進行電動調整、電動腰靠及記憶功能，乘坐時具備相當出色的包覆性與支撐性。
座椅雙前椅的電動調整介面位置維持 Mercedes-Benz 慣有的門板上方設計，可對應手部力道而改變調整速度。
後座空間受惠旅行車較平直的車頂線條而優於房車版本，且軸距較前一代加長 25mm，加上前座椅背向前挖空，對於 2 名 180 公分身高的乘客入座來說實屬充裕，然而中央隆起範圍不小，但座椅發泡綿的支撐性佳。
後座乘客享有與前座相同造型空調出風口，下方設有置物空間，試駕車選配要價新台幣 5.1 萬元來選配 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調，賦予後座 2 個獨立空調分區調整機能，下方 USB Type-C 充電插座亦需選配。
拉下中央扶手後，可見到前端設有隱藏式筆架。
中央扶手內部還設置 2 組具備架僅與止滑功能的置杯架。
附表為本站實測座艙空間之數據。
206 世代 C-Class Estate 旅行車的行李廂標準置物容積較房車版本多出 35 公升為 490 公升，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒可擴充至 1,510 公升。此外還標準搭載 KEYLESS-GO 套件，包含 KEYLESS-GO 免鑰匙車門解鎖、電動啟閉行李廂蓋、HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉功能，並較房車多出 EASY-PACK 行李廂蓋及安全網。
安全防護方面，206 世代 C-Class 標準配備代碼 23P 的智慧駕駛輔助套件，包含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助 、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動車道維持輔助及 PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護，另外也搭載主動停車輔助附前後雷達、後方橫向車流警示、起步限速輔助、360 度環景攝影、PRE-SAFE® 主動安全防護音波 PRE-SAFE®、主動安全防護及駕駛注意力輔助系統等，被動安全部分則有 7 具 SRS 輔助氣囊。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，206 世代 C-Class 全面搭載 EQ Boost 48V 輕油電科技，本次試駕的 C 200 採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,800~6,100rpm 時可輸出 204hp 最大馬力 (48V +20hp)，於 1,800~4,000rpm 間可輸出 300Nm 峰值扭力，搭配 9G-Tronic 9 速手自排變速箱及後輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.5 秒完成，極速為 240km/h，平均油耗為 15.8m/L。
開著 C 200 Estate 上路，在甫起步的瞬間即可體驗到受惠於 EQ Boost 48V 輕油電科技所帶來的近乎無震且迅速的發動表現，雖說引擎排氣量僅有 1.5 升，踩下油門加速時亦覺平順，且渦輪的遲滯現象不算明顯，變速箱的匹配性與銜接性均佳，即便空重達 1,710 公斤，仍有足夠的超車能耐。
乘駕表現方面，C 200 Estate 受惠於重心較房車版本向後轉移，且車重也有所增加，展現出更為沉穩的路感，避震器阻尼回彈感受既柔順而舒適，且配胎扁平比較先前體驗的 C 300 房車略高，使傳遞至駕駛手中的路面資訊減少，懸吊系統複雜的多連桿設計亦能有效抑制路面起伏，輔以良好的隔音能力與出色的組裝品質，行路性愜意有餘。
豪華旅行車在國內市場的能見度漸漸提高，成為許多追求生活品味、空間機能與駕駛樂趣三種面向的消費者嚮往的購車選項，而 C-Class 邁入 206 世代後，在換上更新穎的面貌之外，也挹注品牌最新科技，甚至還擁有較房車版本更為優異的燃油經濟性，且豐富的選配項目，對於預算充裕的族群來說肯定頗具吸引力。