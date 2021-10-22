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中榮嘉義分院家醫科洪恩琪醫師表示，導致「旋轉肌袖症候群」主要是因長期反覆或持續手臂上舉的動作，實務上發現營造從業人員、美髮業、油漆工、汽車修護人員、球類運動員等皆為高風險作業內容。
洪恩琪醫師補充，「旋轉肌袖症候群」常見症狀為肩部前外側疼痛及做高舉過頭的動作時產生肩痛，尤其是在肩部外展70-120度左右加上內轉的動作時，這些包括日常生活的穿衣服及洗頭等行為；患者可以定位疼痛位置在三角肌外側之處，嚴重時，肩部在外展及前屈時會有肌無力的現象。
高風險族群 預防有三法
洪恩琪醫師說明，屬「旋轉肌袖症候群」的高風工作族群，預防之道有三：1.工作前做好暖身工作、2.工作中安排適當休息時間，避免長時間手臂重複抬舉過肩動作、3.進行簡單的肩關節伸展及肌腱強化運動。
洪恩琪醫師，因職業病因果關係認定複雜，且大多數勞工對職業傷病認知不足，有需求的勞工，可以到職業醫學科求診，符合職業病診斷者可協助開立勞工保險傷病診斷書，由勞保局審核通過後，就醫可免繳部分負擔費用。
資料來源：健康醫療網 長期反覆、持續手臂上舉 當心「旋轉肌袖症候群」上身
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