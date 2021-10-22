首搭 Super Cruise 系統　全新改款 GMC Sierra 1500 登場

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在外觀方面，2022 GMC Sierra 1500 換上面積更大的水箱罩設計，原先在保桿兩側的直立燈組則取消，同時下方氣壩飾蓋則加入鍍鉻材質(Denali)或者黑色烤漆(AT4X)點綴。而燈組同樣進一步增強辨識度，具有家族化的 C 形日行燈，重新排列組合的燈組也增加序列式方向燈，具備展演功能。
進到車內，這次 2022 GMC Sierra 著重在科技配備與質感方面的加強，導入全新 12.3 吋全數位儀錶板與 13.4 吋多媒體觸控螢幕，內建最新一代 GMC 多媒體系統，為 Google 研發設計，可直接使用 Google Assistant 助理、Google 地圖和 Google Play，提供免持語音幫助、即時交通路況更新與喜愛的應用程序等，當然也支援 Android Auto 與 Apple CarPlay。另外環景系統最高支援 14 顆鏡頭來構成，除了車輛本身之外，若加上拖車、露營車亦能實現環景功能。
配備部分頂級的 Senali 車型方面採用 Forge 通風皮質座椅、16 向電動調整含按摩功能雙前座椅、木紋/鋁合金髮絲紋飾板以及 12 具喇叭 Bose 音響系統等等。值得一提的是 Senali 車型為提供更優異的觸感，分別在座椅地圖袋的皮革上壓印了丹奈利峰的地形圖案。
至於 Super Cruise Level 3 最早於應用在 Cadillac 的車款上，運用高精度的 LiDAR 、高精度 GPS 、攝影機及雷達來進行感測並判斷道路狀況，搭配 GM 集團的 OnStar 服務方案之下，以及以誤差 5 公分之水準來建模的圖資，使駕駛能在加拿大、美國部份的高速公路當中，進行無須自身手腳操控的自動駕駛來變換車道 (拖車狀態時無法)，系統亦將在需要駕駛接手時主動提醒，以維護行車安全。
動力部分，2022 Seirra 共有四款選擇，分別為 2.7 升渦輪增壓四缸汽油引擎 (310hp)、5.3 升 V8 引擎 (355hp)、6.3 升 V8 引擎 (420hp)，以及 3.0 升 Duramax 渦輪柴油引擎 (277hp)，除 2.7 升引擎之外，其餘動力均搭配 10 速自排系統。
GMC Sierra 市場主要對手為 RAM 1500、Toyota Tundra、Chevrolet Silverado 及 Ford F-150 等美式貨卡，隨著此次大規模更新之後，有望以更具競爭力的表現與對手持續角逐。