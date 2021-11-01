歡慶雙十一 美國運動品牌Xterra祭獨家折扣與限量加碼禮
在疫情肆虐下，「是否要前往健身房運動」這般最簡單的問題，都必須經過一番深思熟慮；令眾人開始思考該如何在疫情期間維持健康狀態與活力體態，也因此意外掀起一波居家運動的健身新風潮。大眾對於健身器材的需求也越來越多元化，為滿足多元化的居家健身需求，岱宇國際旗下專業運動品牌Xterra Fitness以”探索極限，挑戰自我”為核心理念，更是一種生活方式，透過不斷的挑戰，探索未知的自己。
XTERRA是全球越野系列賽事的領導品牌，是一種生活方式，透過不斷的挑戰，發現最好的自己。從真實的比賽體驗到創新的日常健身設備訓練，XTERRA 力求讓您的體能訓練更加舒適和富有創意，並以最佳價位提供性能最高的 健身設備。自 2012 年以來，我們堅信我們提供世界一流的產品和出色的客戶服務。當人們無法在戶外鍛煉時，我們提供最多的室內訓練的解決方案，憑藉我們廣泛的產品組合，每個人都可以找到什麼最能滿足他們的需求。我們堅信我們提供世界一流的產品和出色的客戶服務。當人們無法在戶外鍛煉時，我們提供最多的室內訓練的解決方案，憑藉我們廣泛的產品組合，每個人都可以找到什麼最能滿足他們的需求。
好消息告知，Xterra官方商城同時於11月1日正式上線，為廣大運動愛好者提供最好的健身器材與訓練體驗，11 月1日至11月30日整個月份，凡購買TR150電動跑步機享96折外，加碼送知名品牌瑜珈球+瑜珈墊，贈品數量有限，手刀搶單。
同時間，UB120 直立式健身車祭出獨家優惠下殺89折，居家健身必備器材，有氧瘦身最佳選擇！開站特惠僅此一檔，錯過不再。
Xterra官網: https://www.xterra.com.tw/