青禾興實業「純電動卡丁車」於國際智慧移動展首亮相，未來如日本開卡丁上路觀光不是夢！

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於有在關注日本觀光旅遊的朋友，可能都有看過有關東京、大阪、京都等城市，都有所謂的卡丁車道路體驗行程，可以駕著特製的道路版卡丁車在這些大城市中穿梭遊覽，但大家可能不知道那特製的道路版卡丁車，其實是台灣廠商所製造，而原本這些道路版卡丁車與競技版卡丁車相同，都是搭載二行程燃油引擎，日本當地業者意識到排放問題以及電動車發展趨勢，便希望台灣供應商可以開發「純電動卡丁車」，因此，青禾興實業就在2021台北國際智慧移動展發表具體成果。青禾興實業總經理蔡可賓20日受訪時表示：「公司參加國際智慧移動展最主要是發表電能驅動卡丁車於台灣市場的專利問世，在過去印象中卡丁車皆為燃油動力驅動，沒有人關注卡丁車的進化，想藉由自己產業背景與專長來打造屬於台灣技術的電動卡丁車。」
在會場中所展示的兩輛「純電動卡丁車」，基本架構與日本的道路版卡丁車相同，但動力系統改為電力驅動，搭載一具可輸出3kW的電動馬達，由容量72V/40Ah之鋰三元電池供應電力，驅動總重約150kg的車重，極速約可達80km/h，0~80km加速只需3.5秒，以25km/h安全速度巡航，續航力約可達80km，電能續航可以連續行駛約7小時，由於這一部專利純電卡丁車主要以觀光娛樂用途為主，所以在安全上，配備有四迴路手煞車自動斷電安全系統，只要拉起手煞車即會斷電，並配有後軸差速器，避免轉向打滑，亦具備前進與後退換檔功能，同時配上車規用LED車頭燈、方向燈、後視鏡、反光飾條、前後保險桿等，因此在日本可上路行駛，而在台灣則仍需在指定場域中行駛，例如：遊樂園或特定風景區，目前在桃園埔心農場已有提供遊客體驗，青禾興實業也已與金門等地政府觀光局洽談特定風景區體驗使用，預計未來台灣民眾可以在更多地方可以見到這特別的「純電動卡丁車」。
蔡可賓總經理提到：「目前我們在台灣建立電動卡丁車娛樂模式方案與各地政府/園區合作發展觀光生態鏈及網紅互動行銷，來推拉轉化台灣市場客製化銷售，積極佈局海外參展創建海外代理及輸出銷售，並期待可以成為下一個隱形台灣之光，讓愛好者可以縱情時尚駕馭夢想。」